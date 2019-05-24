Fortis Sinanlı’da kampanya

Toplam 1049 konut ve 75 mağazadan oluşan Fortis Sinanlı projesinde yeni bir kampanya başlatıldı.

Yüzde 10 peşinat vererek kalan kısım faizsiz olarak 24 ay vadelendiriliyor, peşin ödemeler ve banka kredili satışlarda ise yüzde 20 indirim yapılıyor.

Konutlarda yüzde 1, ticari alanlarda yüzde 8 KDV avantajı bulunan projede inşaat seviyesinin yüzde 85’e ulaştığını söyleyen Fortis Sinanlı Genel Müdürü Tuğba Adıbelli Yetişen, konut inşaat maliyetindeki yüzde 30 oranındaki artışın satış fiyatlarına henüz yansıtmadıklarına dikkat çekti.

Fortis Sinan projesinde 1+1 dairelerin 600 bin, 2+1’lerin 1 milyon, 3+1’lerin 1.4 milyon liradan başladığını ifade eden Yetişen, “Bunlar son avantajlı fiyatlar, ilerleyen dönemde maliyetlerdeki artışlar fiyatlara yansıyacak” dedi.

Projede tapuların teslim edilebilir durumda olduğunu kaydeden Yetişen, “Fortis Sinanlı çevreyoluna direkt cepheli mağaza ve ofisleri, lokasyon avantajı ve yüksek tabela değerinden dolayı yoğun ilgi görüyor. Hastaneler, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşımın yanı başında yer alan projemiz, Avrupa'nın en iyi karma yaşam projesi seçildi” diye konuştu.