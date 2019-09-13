Galatasaray’a Florya ve Riva’dan kötü haber

Emlak Konut GYO’dan KAP’a yapılan açıklamada, Riva ve Florya’daki taşınmazlar üzerinde proje geliştirmek amacıyla taraflar arasında 2016’da imzalanan protokollerin feshi sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

29 Haziran 2016’da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva’da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu. Kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL’nin yüzde 28,57’si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL’nin %80’ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.

FLORYA PROJESİ

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Nisan 2018’da yapılan ihale sonucunda Florya arazisi üzerinde gerçekleştirilecek projenin ihalesini Öz Er-Ka İnşaat kazanmıştı. 63 bin 230 metrekarelik arazide geliştirilecek proje için toplam hasılatı 2 milyar 250 milyon lira olarak ön gören firma, şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahhüt etmişti. Şirket Payı gelirinin yüzde 71,43'ü Emlak Konut'a, yüzde 28,57'si ise Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olacaktı.

RİVA PROJESİ

Emlak Konut GYO tarafından Haziran 2017’de Riva için gerçekleşen ihaleyi ise Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ İş Ortaklığı kazanmıştı. Ancak ihaleyi kazanan ortaklar belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale, en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat verildi. Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje yaparken şirket payı için Emlak Konut’a 952 milyon lira taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80’ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacaktı.

CENGİZ: KEMERBURGAZ’DA PROBLEM VAR

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Kemerburgaz’a taşınmalarının kulübe tahsis edilen arazideki hukuksal sorun nedeniyle gerçekleşmediğini bu nedenle Florya tesislerinin boşaltılamadığını açıklamıştı.