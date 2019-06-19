Süleymaniye’ye Katar betonu!

1985 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren, 2006’da kentsel yenileme alanı ilan edilen, 2010’dan beri yıkımların devam ettiği İstanbul’un tarihi semti Süleymaniye’de yenileme çalışmaları 30 Kasım 2018'de gerçekleştirilen temel atma töreniyle başladı.

KATARLILARA VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki KİPTAŞ ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi'nin birinci etabında yer alan 700 bağımsız bölümünün yapımını Kuzu İnşaat ile Katar devletinin Türkiye’de kurduğu Diar Süleymaniye Gayrimenkul A.Ş gerçekleştiriyor. 532.5 milyon TL’lik sermayesi olan Diar Süleymaniye'nin yönetiminde tamamı Katarlı 5 yönetici bulunuyor. Proje için tüm izin ve ruhsatların alınması, proje kapsamındaki inşaat işlerinin icra edilmesi ve tamamlanması, yapı kullanma izinlerinin temini ve kat mülkiyeti tapularının çıkarılması bu şirket tarafından yapılacak.

Maliyeti 2.9 milyar lira olan ve üç yılda tamamlanacak olan 700 dönümlük Süleymaniye Yenileme Projesi'nin 102 dönümlük birinci etabında inşaat çalışmaları devam ediyor.

TARİHİ SEMTE İHANET

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan İstanbul’un 4 bölgesinden biri olan Süleymaniye'deki yenileme çalışmalarında yükselen betonarme binalara vatandaşlar tepki gösterirken, yeni yapıların yüzde 90’ının konut, yüzde 10’unun ise iş yeri olması planlanıyor.

Yeni yapılan binaların bölgenin ruhunu yansıtmadığını ifade eden semt sakinleri “Tarihi yapıları yıkıp betonla yeniden yapmak cinayettir. Osmanlı ahşap mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı Süleymaniye'ye ihanet ediliyor” değerlendirmesini yaptı.

ERDOĞAN ASLINA UYGUN OLACAK DEMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Şubat 2019 günü katıldığı bir televizyon programında İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin etrafındaki tarihi eserlerin yıkılıp yeniden yapılacağını belirterek “Bütün o tarihi eserler vesaire, oralar şu anda Katar-Türkiye-Kiptaş işbirliğiyle yıkılıp, aslına uygun olarak inşa edilecek. Orası mesela çok ciddi bir çekim haline gelecek. Bitince bambaşka olacak” ifadelerini kullandı.