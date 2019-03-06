‘Yabancılar iki günde 3 bin gayrimenkul alacak’

Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, 23-24 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek 13. Gayrimenkul Fuarı’na 2 bin 300 bireysel yatırımcıyı davet ettiklerini belirterek, “Geçen yıl fuarımızda bin 700-bin 800 gayrimenkul satışı yapıldı. Bu yıl 3 bin adet gayrimenkul satışı bekliyoruz ancak hedefimiz 5 bin adedin satılması.” dedi.

13. Gayrimenkul Fuarı ve Türk-Arap Gayrimenkul Zirvesi, 23-24 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Junior Fuarcılık tarafından Hilton Convention Center’da düzenlenecek fuarın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Öztunalı, fuar kapsamında 2 günde önemli tutarda gayrimenkul satışı hedeflediklerini söyledi.

Fuarda 62 firmanın 400’e yakın projesinin yer alacağını bildiren Öztunalı, 400 projede alıcı, satıcı ve yatırımcıları bir araya getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Öztunalı, fuarın ilk gününde Türk-Arap Gayrimenkul Zirvesi’nin de hayata geçirileceğini, zirvede 250 bin dolarlık gayrimenkul alımında vatandaşlık hakkı verilmesine ilişkin yönetmeliğin detaylarının da paylaşılacağını aktardı.

Organizasyonda yapılacak satışlarla ekonomiye de katkı sağlamak istediklerini ifade eden Öztunalı, “Vatandaşlık hakkında alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesi konusu yabancıların gayrimenkule ilgisini artırdı. Özellikle 18 Körfez ülkesinin yanı sıra Pakistan, Hindistan, Hollanda ve İngiltere’de ciddi tanıtım çalışmaları yaptık. Körfez ülkelerinden de hayli ilgi gördük.” diye konuştu.

Fuara 18 Körfez ülkesinin de aralarında olduğu 20’den fazla ülkeden alıcı beklediklerini bildiren Öztunalı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran ve Irak’ın yanı sıra bu yıl Katar, Sudan, Yemen, Suriye, Fas ve Tunus gibi ülkelerden de ciddi talep olduğuna dikkati çekti.

“Türkiye’nin birçok yerinden projeler yer alacak”

Haktan Öztunalı, fuara 700-800 milyon dolarlık yatırım potansiyeli olan bireysel yatırımcıların geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Buraya tam 2 bin 300 bireysel yatırımcıyı davet ettik. Geçen yıl fuarımızda bin 700-bin 800 gayrimenkul satışı yapıldı. Bu yıl 3 bin adet konutun satışı bekliyoruz ancak hedefimiz 5 bin konutun satılması. Fuarımızda, Körfez ülkelerinin son yıllarda ciddi ilgi gösterdiği Karadeniz de dahil olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden projeler yer alacak. 250 bin dolarlık alt sınırın geçici bir kararnameyle uygulandığını ve yabancıların bu süreçte hızlıca konut alması gerektiğini onlara anlatacağız.”

Öztunalı, fuarda ziyaretçi sayısının 7 bini geçeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da fuara katılımının beklendiğini ifade eden Öztunalı, etkinlikte, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konut ve yatırım yapan Araplara vatandaşlık haklarının anlatılacağını, fuarda Türk projelerini Körfez ülkelerinde pazarlayan 14 ajansın da yer alacağını söyledi.

Öztunalı, “Biz 21,5 milyar dolarlık yatırımcı getiriyoruz. Bu kişiler bize 2 ila 5 milyar dolar arası yatırım anlaşması yapma amacıyla geldiklerini söylediler. Ayrıca, minimum 250 milyon dolarlık da bireysel gayrimenkul satışı hedefliyoruz.” dedi.