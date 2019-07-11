15 Temmuz Otogarının akıbeti belli oluyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teknoloji üssüne dönüştürerek “Akla ve bilime peşkeş çekeceğini” açıkladığı, Bayrampaşa'daki otogarın bugün İBB Meclisi'nde gündeme gelmesi bekleniyor. İmamoğlu'nun Harem Otogarı ile birlikte şehir dışına taşınacağını söylediği Bayrampaşa Otogarı'nın nasıl işletileceği konusu sözleşmenin dolması nedeniyle bir süredir tartışma konusuydu. Bugün karara bağlanması için meclise havale edilmesi beklenen teklif, İBB Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlandı. Başkanlık makamına yazılan 8 Temmuz 2019 tarihli teklif yazısında önce otogarın yapım ve işletme sürecinin geçmişi anlatıldı.

İNTİFA HAKKI SÜRESİ DOLDU

Yazıda verilen bilgiye göre Bayrampaşa'da yaklaşık 230 dönüm arazi üzerinde otogar kompleksi yapılması için İBB ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasında düzenlenen sözleşme, encümenin 29 Aralık 1987 tarihli kararı ile onaylandı. 1993 yılında UKOME, Bayrampaşa Otogarı'nın 15 Aralık 1993 tarihinde açılacak olması nedeniyle Topkapı terminalinin kullanılmaması konusunda karar aldı. 1994 tarihli İstanbul İl Trafik Komisyon kararıyla da tüm şirketlerin 20 Nisan 1994 tarihinden itibaren İstanbul Otogarı'nda faaliyetlerine başlayacağı karara bağlandı ve sözleşme gereği 1990 tarihinde faaliyete başlaması gereken tesis 5 Mayıs 1994'te hizmete alındı. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 Aralık 1999 tarihli resmi senet ile tesisin işletmeciliğine ilişkin 5 Mayıs 1994 tarihinde başlamak ve 5 Mayıs 2019 tarihinde bitmek üzere 25 yıllık intifa hakkı düzenlendi.

DERNEK 25 YIL DAHA İSTEMİŞ

Teklif yazısında, Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile İBB arasında yapılan sözleşmenin 5 Mayıs 2019 tarihinde bittiği belirtilerek işletmeci derneğin 25 Nisan 2019 tarihli dilekçesi ile kullanım hakkı süresinin 25 yıl daha uzatılması talebinde bulunduğu aktarıldı. Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, bu dilekçe doğrultusunda Fen İşleri Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı ve İSPARK A.Ş'den değerlendirme istedi.

YENİ OTOGAR YAPILANA KADAR…

Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 21 Haziran 2019 tarihli yazısında “Büyük İstanbul Otogarı'nın yeni otogar alanı yapılıncaya kadar İSPARK A.Ş. bünyesinde işletmeye alınmasının planlandığı ve mevcut işletmeci olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'ne süre uzatımının verilmesinin uygun bulunmadığı” değerlendirmesi yapıldı.

İŞLETME BEDELİNİ MECLİS BELİRLEYECEK

Bu nedenle Büyük İstanbul Otogarı'ndaki ticari faaliyetlerin ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması amacıyla otogarın işletmeciliğinin; işletme süresinin 5 yıl olması ve alınacak işletme bedelinin belediye meclisince belirlenmesi kaydıyla İBB iştiraklerinden İSPARK A.Ş'ye devredilmesi konusunda karar alınmak üzere teklif yazısının belediye meclisine havale edilmesi istendi. Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı'nın teklifinin ilgili komisyonlarda değerlendirildikten sonra rapor haline getirilerek bugün toplanacak İBB Meclisi'nde karara bağlanması bekleniyor.