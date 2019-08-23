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36 milyon megakente! İşte 22 Ağustos Süper Loto sonuçları…

9 Haftadır devreden Süper Loto'da sonuçlar Milli Piyango İdaresi tarafından belirlendi. Süper Loto sonuçlarına göre kuponunu İstanbul'un Bakırköy ilçesinden yatıran bir vatandaş 36 milyon liranın sahibi oldu. İşte 22 Ağustos Süper Loto sonuçları ve kazandıran rakamlar...

07:14 -
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36 milyon megakente! İşte 22 Ağustos Süper Loto sonuçları…

Süper Loto oyununun 618. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 10, 17, 36, 37, 53 ve 54 olarak belirlendi. süper Loto sonuçları açıklandıktan sonra ikramiye dağılımı da belli oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Bu hafta en çok kazandıran şans oyununda büyük ikramiye 36 milyon liraya oldu. Kazandıran numaralar belli olurken ikramiye dağılımı Milli Piyango İdaresi tarafından henüz belirlenmedi. 22 Ağustos 2019 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde;

10-17-36-37-53-54

Son güncelleme: android-time 07:24 23.08.2019
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