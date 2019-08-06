3.Havalimanı-Çatalca demiryolu hattı için ilk adım atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “3. Havalimanı Müselles (üç makastan oluşan hat tertibatı)-Çatalca Demiryolu” için hazırlanan proje tanıtım dosyası İstanbul Valiliği'ne sunuldu. Projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci bugün resmen başlatıldı. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre Arnavutköy ve Eyüp ilçeleri içerisinde yer alan Akpınar, İhsaniye, Odayeri, Baklalı, Zafer, Karaburun sınırı içerisinde inşa edilen 3. Havalimanı'na ulaşımı sağlamak için Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri arasında demiryolu hattı inşa edilmesi planlanıyor.

2 YIL SÜRECEK

Proje bedeli 2 milyar 627 milyon 600 bin TL olarak açıklandı. 3. Havalimanı Çatalca Demiryolu Projesi yaklaşık 26 km uzunluğunda olacak. 3. Havalimanı Müselles-Çatalca Demiryolu Projesi'nin, 200 milyon yolcu kapasiteli 3. Havalimanı'nın ulaşım aksında önemli bir konumda yer alacağı ve yeni havalimanına ulaşıma önemli katkı sağlayacağı belirtildi. Projenin arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürmesi öngörülüyor.

İSTASYON YAPILMAYACAK

3. Havaalanı- Halkalı Demiryolu Projesi ile bağlantı yaparak Arnavutköy Fatih Mahallesi'nden başlayacak yeni tren hattı, Kanal İstanbul'u asma köprü ile geçerek Ispartakule – Çerkezköy Demiryolu Projesi ile bağlantı yapacak ve Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde son bulacak. Yeni hatta istasyon bulunmuyor.

KANAL İSTANBUL'U ASMA KÖPRÜ İLE GEÇECEK

Güzergah boyunca; toplam uzunluğu 7 bin 765 metre olan 4 adet tünel, 100 metrelik 1 adet viyadük, bin 105 metrelik 1 adet asma köprü, 20 adet menfez, 11 adet alt geçit, 2 adet üst geçit yer alacak. Proje kapsamında tren hattı, Kanal İstanbul'u toplam uzunluğu bin 105 metre olan asma köprü ile geçecek.