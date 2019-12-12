395 okul servisi trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde okul çevreleri, servis araçları ve genel asayiş trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

2 BİN 326 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM

46 bin 925 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi. 525 sürücüye “Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne uymamak”, 412 sürücüye “emniyet kemeri takmamak”, 276 sürücüye “fazla yolcu taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplam 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı. 395 okul servis aracı trafikten men edildi. (İHA)