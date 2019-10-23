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4 yıldır cuma hutbelerinde Atatürk’ün adı yok

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ısrarla kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e cuma hutbelerinde ve internet sitesinde yer vermemesi TBMM gündemine taşındı. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP'li Fikret Şahin Diyanet'in 2015 yılından bu yana cuma hutbelerinde Atatürk'e yer vermediğini hatırlatıp '29 Ekim öncesi Cuma hutbesinde yer verecek midir?' diye sordu.

16:38 -
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CHP Balıkesir Milletvekili ve TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Fikret Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e cuma hutbelerinde ve internet sitelerinde yer vermemesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme getirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP’li Şahin şunları söyledi:

“Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı cuma gününe tesadüf etmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün adının dahi anılmaması cami cemaati ve toplumun büyük çoğunluğu tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2015 yılından günümüze kadar yayınlandığı 245 cuma hutbesinde, 2017 yılından bu yana yapmış olduğu 574 sosyal medya paylaşımında ve resmi internet sayfasının ‘kuruluş’ bölümünde kurumun kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün adı bir kez dahi anılmamıştır.

Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı’na sormak istiyorum; bu topraklarda yüce İslam dininin yaşanmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi neden hutbelerde yer almamaktadır? Ayrıca önümüzde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma günleri olup, bu günlerin tesadüf ettiği haftalardaki cuma hutbelerinde Atatürk’ün adı anılacak mıdır? ”

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Son güncelleme: 16:50 23.10.2019
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