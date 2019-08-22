68 milyon TL borcu var 80 bine sultan kayığı aldı

Afyonkarahisar'ın AKP'li Sandıklı Belediyesi, Akdağ Tabiat Parkı'ndaki göl gezintileri için “Sultan Kayığı'' aldı. “Saltanat Kayığı” olarak da adlandırılan Sultan Kayığı için 9 Ağustos'ta sözleşme imzalandı ve 80 bin TL ödendi. İkinci kez göreve gelen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yerel seçim öncesi yaptığı açıklamada, “56 milyon lira borç ile aldığımız bir belediye vardı. Şu an borcumuz 68 milyon oldu” demişti.

KİM NE KADAR ÖDEDİ

2017'de Afyon'un merkez ilçe belediyesi 93 bin TL'ye “Sultan Kayığı” almıştı. İzmir Kemalpaşa Belediyesi ise 2018 ‘de “Kubbeli Saltanat Kayığı'' almıştı. Bu kayık 200 bin liraya mal olmuştu.