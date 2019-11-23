CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa'daki cuma pazarına gitti. Esnaf ve vatandaşa halini sordu. Bir dokundu bin ah işitti. Pazarcılar da vatandaşlar da üst üste gelen zamlar yüzünden alım gücünün düştüğünü geçimin her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi. Geçen yıldan bu yana Türkiye'nin borcunun 176 milyar TL artarak 1 trilyon 260 milyar 725 milyon lira olduğunu hatırlatan Gürsel Tekin, Piyalepaşa semt pazarında şöyle konuştu:

5 YILDA 2 KAT ARTTI

“2014 yılında kişi başına düşen borç 7 bin 700 liraydı. Bugün ise 15 bin 374 lira. Yani 5 yılda 2 katı borç artmış. Bugün Kasımpaşa'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın semtindeki mahallesinde doğan her bir çocuk 15 bin TL borçlu olacak. Borç artışının nedeni bütçe açığı israf ve yolsuzluktur. Bir yılda 1 milyon insan işsiz kaldı. Devletin bugünkü borcu 1 trilyon 260 milyar 725 milyon lira. Yani 82 milyon vatandaşın tamamı borç batağında. Bütün bu olumsuzluklara rağmen erken seçime gidilememesini anlamakta zorluk çekiyorum. Hayatımıza toplu intihar kavramı girdi. Gelin bakalım sayın Erdoğan'ın doğup büyüdüğü semtte vatandaş esnaf ne diyor?”

“EYT'lilere para yok derler ama Saray'ın bütçesini arttırırlar!”

CHP'li Gürsel Tekin'in Piyalepaşa semt pazarında görüştüğü pazarcılardan biri olan Oktay Kılıç (54), “Sayın Cumhurbaşkanımızı pazara davet ediyoruz. Buyursun gelsin eşiyle birlikte pazarımızı gezsin. 54 yıldır Kasımpaşalıyım. Bundan 30 sene önce geliyordu. Şimdi de gelsin halimizi görsün. EYT'lilere para yok derler ama Saray'ın bütçesini arttırırlar. Bu nasıl iştir?” ifadelerini kullandı.