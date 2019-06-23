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Anadolu Ajansı, veri akışına saat 19.30’da başlayacak

Anadolu Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışına saat 19.30'da başlayacağını duyurdu.

18:45 -
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Anadolu Ajansı, veri akışına saat 19.30’da başlayacak

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 18:46 23.06.2019
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