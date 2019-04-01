AA mecburen servis etti

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, “veri akışını” dün geceden bu yana “donduran” devletin resmi ajansı AA’na adeta ders verdi.

Güven, gazetecilerin İstanbul seçimi sonuçlarıyla ilgili sorularına, “AA benim müşterim değil. Benden veri almıyor. Nereden veri alıyor bilmiyorum. AA’ya veri transferi yapmıyorum. Benim üzerinden bir tartışma yaratılmasın” dedi ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki YSK verilerine göre son durumu açıkladı.

Bu açıklamayı, dün 23:20’den itibaren Türkiye’ye veri akışını durduran Anadolu Ajansı bile mecburen abonelerine servis etmek zorunda kaldı.

“AA 90’LARI GÖSTERDİĞİNDE BEN YENİ SİSTEME GİRİYORDUM”

Anadolu Ajansı konu hakkında abonelerine geçtiği haberde şu ifadelere de yer verdi:

“Bir veri karmaşasının olduğuyla ilgili soruya Güven, şu cevabı verdi: “Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Benden veri almıyor. Nereden alıyor bilmiyorum. Anadolu Ajansı akşam 90’ları gösterdiğinde ben sisteme yeni daha tarayıp girmeye başlamıştım. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansına herhangi bir bilgi servisi yapmıyorum. Benim üzerimden bir polemik yaratılmasın. Biz tarandığı andan itibaren sisteme elverişli tüm siyasi partilerle sonuçları tarayarak veriyoruz. Şu an itibarıyla yüzde 80’in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını siyasi partilerle paylaştık. Bugün öğleye doğru da büyük oranda itiraza uğramayanları paylaşırız. İstanbul da bu kapsamda.”