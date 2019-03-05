‘Ağır tonajlı araçlar Gökçeova Göletini kuruttu’ iddiası

Muğla'nın Köyceğiz İlçesine 23 kilometre uzaklıkta, 1750 metre yükseklikte çam ağaçlarıyla kaplı 50 dönümlük alana orman yangınlarını söndürmede kullanılmak amacıyla yapılan içinde alabalık ve sazan gibi tatlı su balıkları ile çevresinde pek çok kuş türünün yaşadığı Gökçeova Göleti’nde su azaldı. Çevre sakinleri, set vazifesi gören köprüden ağır tonajlı araçların geçişi sırasında oluşan hasar nedeniyle suyunun azaldığını iddia etti.

“TABİATA DEĞER VERİLMİYOR”

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği eski başkanı, turizmci, çevirmen ve yazar Ömer Oflaz, “Bu gölette dipten kaynayan sular ve eriyen karlarla yaz aylarında bile su olurdu. Şimdiki hali ise içler acısı. Yukarıdan şırıl şırıl sular akar buraya gelirdi. Çok üzgünüm. Tabiata değer verilmiyor” ifadelerini kullandı.

“AĞIR TONAJLI ARAÇLAR BÖLGEYİ PERİŞAN ETTİ”

Profesyonel dağcı, dalgıç ve kaptan Ümit Çolakoğlu “Bu bölgeye 40 yıldır geliyorum ve buranın çok kurak günlerini de gördüm ama asla böyle değildi. Büyük araçlar bölgeden toprak ve taş çektikleri için kaynak sularını tutan setin duvarında çatlamalar olmuş. Su da çok çabuk şekilde başka alanlara kaymış. Ağır tonajlı araçlar bölgeyi perişan etti.” diye konuştu.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Gökçeova Göleti, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarında söndürme helikopterlerinin su alması için Köyceğiz'in kırsal mahallesi Yayla'dan 2 bin 294 metre yüksekliğindeki Sandras Dağı'na giderken önünden geçilen Gökçeova Mevkii'ne, 1987 yılında yaptırıldı. Köyceğiz'e 23 kilometre uzaklıktaki 1750 metre yükseklikteki çam ağaçlarıyla kaplı 50 dönümlük alana yapılan Gökçeova Göleti, alabalık, sazan gibi tatlı su balıkları, su kaplumbağası ve pek çok kuş türünün yaşadığı gölet ağır tonajlı araçların geçtiği köprünün su sızdırması nedeniyle kurudu. Çevreciler konuyla ilgili mücadelelerini sürdürürken suyu hayli azalan gölet soğuk hava şartları nedeniyle dondu. 4 çeker araçların zincir takarak ancak ulaşabildiği bölgeye saatler süren yürüyüşle de ulaşılıyor. Özellikle bulut ve güneşin aynı anda oluşturduğu havalardaki bir yanı buz tutmuş gölette yansımalar nefis görüntüler oluşturuyor.