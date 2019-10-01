AKP’li belediye önünde her akşam kentsel dönüşüm eylemi olacak

Gaziosmanpaşa'daki kangrene dönen kentsel dönüşüm, vatandaşları canından bezdirdi. Son olarak kira yardımlarının yatmaması aileleri isyan ettirdi. Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan Gaziosmanpaşalılar, evlerine geri dönene kadar kiralık evlere çıktı. Yapılan sözleşmelere göre evler teslim edilene kadar hak sahibi vatandaşlara kira yardımı yapılacaktı. Ancak en başından beri kira yardımları düzenli olarak yapılamadı ve vatandaş mağdur oldu.

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7 YILDIR ÇİVİ ÇAKILMADI

7 yıldır yeni evlerinin yapılmasını bekleyen vatandaşlar son 4 aydır kira yardımını da alamayınca isyan etti. Sorunlarını çözecek muhatap arayan vatandaşlar dün gece Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, eylemde taşıdıkları “4 aydır kiralarımız yatmıyor ev sahibiyken kiracı olduk”, “Kentsel dönüşüm bizim işimiz dediniz. 7 yıl oldu bir icraat yok. 4 aydır kiralarımız yatmıyor. Ev sahibiyken kiracı olduk” yazılı pankartlarla dertlerini anlatmaya çalıştılar. Eylem sırasında belediyenin kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüten iştirak şirketi GOPAŞ'ın genel müdürü Tarkan Karahasanoğlu, vatandaşların yanına gelerek sorunlarını çözmek için belediye başkanı ve ilgili teknik başkan yardımcısının görev başında olduğu gündüz saatlerinde belediye gelmelerini istedi. Vatandaşlar belediye yetkililerinin ne zaman gelirse gelsinler kendileri ile ilgilenmediği telefonlarına bile yanıt verilmediğini söyleyerek tepki gösterdiler. Kentsel dönüşüm mağdurları, kira yardımları yatana kadar her gece Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde eylem yapma kararı aldılar.