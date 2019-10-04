AKP’li belediyeden santral sansürü: Canlı yayını kestiler

Çarşamba Ovası’na Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretim Tic. A.Ş. isimli firma tarafından Biyokütle Eletrik Enerji Termik Santrali’nin inşaat çalışmaları başladı. “ÇED Gerekli Değildir” raporu verilen santral yetkilileri, santral inşaatı temel aşamasındayken broşür bastırıp atık alımlarına başladıklarını duyurdu.

SANTRAL 100 MİLYON GELİR YARATACAK

Dağıtılan broşürlerde Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili bilgiler verilirken, santralin Çarşamba ilçesinde yaklaşık 20 bin çiftçiye doğrudan ek gelir sağlayacağı, her yıl yaklaşık 100 milyon TL doğrudan gelir yaratacağı belirtildi. Broşürde, kavak dalı, kavak kökleri, fındık dalları, kabuğu, çeltik sapı, mısır sapı gibi ürünlerin tonu 150-200 TL gibi rakamlarla alınacağı belirtildi. 2020 yılında tamamlanacağı belirtilen santralin temel betonları döküldü.

BAŞKAN CANLI YAYINI KESTİRDİ

Santral tartışmaları Çarşamba Belediyesi Meclis gündemine de damgayı vurdu. Toplantıda gündem dışı söz alan İYİ Partili Filiz Karabaş, ilçeye kurulacak olan santral hakkında konuşacağını belirtince, AKP’li Belediye Başkanı Halit Doğan sosyal medyadan yapılan canlı yayını kestirdi.

İYİ PARTİLİ KARABAŞ: İMAR PLANINI ONAYLAMADAN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Karabaş, imar planı onaylanmadan belediye araçları ile inşaat çalışmaların başlatılmasını eleştirerek, “Çarşambamız için atılacak her adımda yanınızda olacağımı bildirmiştim. Geçen ayki meclisimize bir teklif getirdiniz ve ilçemiz için hayırlı olacağını söyleyerek, desteğimizi istediniz. Ben de diğer meclis üyesi arkadaşlar gibi ‘evet oyu’ verdim. Yanılmış ya da yanıltılmış olabilirim. Ama asıl kırılma nedenim bu kadar iyi niyetime rağmen biz daha belediye meclisimizde imar planını onaylamadan belediyemizin araçları kullanılarak inşaatın başlamış olmasıdır” dedi.

AKP'Lİ BAŞKAN DOĞAN: ORTADA İNŞAAT YOK

Filiz Karabaş’ın sözünü kesen Başkan Doğan, “Belediyenin araçlarının kullanıldığı doğru değil, hem ortada inşaatta yok” diyerek, “Filiz Hanım bu konuları burada konuşmayalım. Özel görüşelim” dedi. MHP’li üyelerinde tepki vermesi üzerine Başkan Doğan, “Keşke evet oyu vermeseydiniz” ifadelerini kullandı.

ESM: SANTRALDE DİĞER ÜLKELERİN ÇÖPLERİ DE YAKILACAK

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Samsun Şube Başkanı Müşfik Veysel Erdoğan da santralde sadece tarımsal atıkların değil diğer ülkelerden getirilen her türlü çöpün yakılacağını ileri sürdü. Santralin sahipleri ise broşör bastırarak atık alımlarının başladığını duyurdu.

CHP’Lİ HANCIOĞLU: EN VERİMLİ OVANIN KALBİNE ENERJİ SANTRALİ KURULUYOR

Santral konusu TBMM gündemine taşındı. Mecliste konuşan CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, “Samsun’da, vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak, istihdam sağlayacak, ülkemize katma değer yaratacak hangi yatırım varsa durdu. Ama ne hikmetse ülkemizin en verimli ovalarından Çarşamba Ovası’nın tam kalbine, enerji santrali kuruluyor “diye konuşarak santrale verilen iznin kaldırılmasını talep etti.