AKP’li belediyeler borç dağı bıraktı

Röportaj: Mehmet Serbes

Adana Belediyesi'nin 4.2 milyar borcu var

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Zeydan Karalar böyle dedi ve ekledi: “Yağmur gibi haciz geliyor”

31 Mart yerel seçimlerinde rakibine 130 bin oy fark atarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Zeydan Karalar, ilk röportajını gazetemizin Adana Bölge Temsilcisi Mehmet Serbes'le yaptı. Projelerini anlatan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borç batağı içinde olduğunu belirterek, “4.2 milyarın üzerinde borç var, bu borcu ödeyecek gelir yok. Şu anda belediye iş yaptırır bir belediye olmaktan çıkmış. Gelir, gider dengesi oturmuş durumda değil, açık verir bütçe durumunda. Bu bütçe ne iş yaptırır, ne de borç öder durumunda” dedi.

BÜTÇEYİ OTURTACAĞIZ

Zeydan Karalar, belediyenin ilk yapacağı icraatın ne olacağını yanıtlarken de “Çözüm bekleyen işçi alacakları, hacizler var. Müteahhit iş yapmış, parasını alamamış… Belediyeye yağmur gibi haciz geliyor. Biz öncelikle nereden tasarruf ederiz, nasıl gelir artıracağız ona bakacağız. İlk işimiz bütçeyi oturtmak olacak” diye konuştu.

HALKA YÜK YAPMAYIZ

Büyükşehir belediyesinde işe gelmeden para alan insanlar hakkında duyumlar aldığını kaydeden Karalar, “Şu anda ücretlerini ödeyemeyen belediyede bir fazlalık söz konusu. Biz kimseyi tasfiye etmeye gelmiyoruz. İşe gelen, emek harcayan insanlara saygımız var. Ancak hiç işe gelmeden, emek harcamadan para alan bankamatikçileri de bu halkın sırtına yük yapmayız” ifadelerine yer verdi.

GELİRİ ARTTIRACAĞIZ

Belediyenin borcunun, gelirinin 2.5 katı olduğunu kaydeden Karalar, “Borç gelirin 2.5 katı, hiç iş yapmazsanız 5 yılda ancak bu borcu kapatabilirsiniz. Ancak biz giderleri azaltacağız, geliri arttıracağız, bütçeyi iş yapar hale getireceğiz. İşimiz zor. Belediyeyi bu kötü tablodan çıkartacağız, Adana'yı 10 yıl içinde büyük köy olmaktan çıkartacağız, iddiamız hep var. Adana'yı hepimize yakışır bir kent haline getireceğiz” dedi.

Karalar, Seyhan Belediyesi'nde 5 yıldır çalışan başarılı bir ekip olduğunu, büyükşehir belediyesinde yeni kadroları kurarken de hem işinin ehli olan mevcut bürokratlardan, teknik ekipten yararlanacaklarını, hem de Türkiye'nin dört bir yanından işi bilen uzmanlarla, üniversitelerden bilim insanlarıyla çalışacaklarını kaydetti.

ULAŞIMI ÇÖZECEĞİZ

Adana'nın ulaşım sorunlarının çözümü için bir ulaşım master planı yapacaklarının altını çizen Karalar şunları söyledi: “Kent nereye doğru büyüyecek, nasıl gelişecek, nereye yeni bulvar açacağız, nereye altgeçit, nereye köprü yapacağız, toplu taşımayı, metrobüsü nereye yapacağız? Metronun 2. hattı zaten belli, şehir hastanesine, üniversiteye gidiyor ama 3. ve 4. hattın nereye yapacağını ulaşım master planı olmadan söylemek doğru olmaz. Adana'da ulaşım ve imar konusunda 50 yıllık bir master plana göre hareket etmek gerekiyor.”

Özlem Güvemli

İstanbul Belediyesi geçen yılı 21.9 milyarlık borçla kapattı

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu borç batağına saplanmış bir bütçe bekliyor. 2018 yılını 21.9 milyarlık borç ile kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2019 bütçesi geçtiğimiz yıl kasım ayında belirlendi. Buna göre İBB'nin bütçesi 23.8 milyar lira oldu. 2.5 milyarlık İETT ve 8 milyar 501 milyon liralık İSKİ bütçeleri ile İBB'nin 2019 yılı toplam bütçesi 34 milyar 801 milyon liraya çıktı. İBB bütçesini denkleştirmek için 3 milyar 200 milyon liralık net borçlanma öngörülüyor. Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın büyük bölümünün raylı sistem yatırımları için kullanılması planlanıyor. 2019 gider bütçesi içinde faiz giderinin de 1 milyar 114 milyon 507 bin lira olacağı tahmin ediliyor. İBB'ye bağlı 28 iştirak şirketinin toplam cirosu da 24 milyar lira civarında.

İŞTE TOPLAM BORÇ

İBB'nin 2018 yılı gelir toplamı 18 milyar 424 milyon 947 bin lira, borç stoku 20 milyar 214 milyon 619 bin lira… İBB'nin yurt içi ve yurt dışı bankalara, bağlı ortaklıklara, kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber iştiraklerine olan toplam borcu ise 21 milyar 922 milyon 536 bin 951 TL…

Ali Ekber Ertürk

Mansur Yavaş Ankara'yı AKP'den 4.5 milyar borçla devralacak

AKP'nin Ankara'daki mirası da milyarlık borç oldu. 25 yıl aradan sonra Ankara'yı kazanan CHP'li Mansur Yavaş, belediyeyi AKP'den 4.5 milyarlık borçla devralacak. 8 ay öncesi rakamlara göre 4.5 milyar lira borcu bulunan Ankara Büyükşehir'in, Hazine'ye 1.25 milyar lira borcu var. Kısa ve uzun vadeli banka borcu ise 2 milyar lira. Belediyenin 3'üncü şahıslara 1.3 milyar lira borcu bulunurken, faiz giderlerinin de 142 milyon lira olduğu bildirildi. Sayıştay, AKP'li Melih Gökçek'in görevden alındığı Ekim 2017 öncesi belediyenin borçları ile ilgili bir inceleme yapmıştı. Borç kalemlerinin 2016'da artışa geçtiği, kısa vadeli iç mali borçların 941 milyon lira olduğu belirlenmişti. Uzun vadeli iç mali borcun ise 1 milyar 665 milyon lira olduğu saptandı. Gökçek'in Ağustos 2016'da 60 ay vade ile 200 milyon lira banka kredisi aldığı, Şubat 2019'a kadar belediye bütçesinden 114 milyon lira faiz ödenmesi gerektiği de belirlenmişti.

ANKAPARK YÜKÜ ARTTIRDI

Ankara'yı yaklaşık 25 yıl boyunca Melih Gökçek yönetti. Gökçek'in mecburen istifa etmesiyle birlikte koltuğa, 6 Kasım 2017'de Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna oturdu. Belediye, özellikle Gökçek dönemindeki bazı uygulamalarla gündeme gelmişti. Gökçek'in projeleri arasında yer alan ve seçimden hemen önce hizmete açılan “Ankapark” çok tartışılmıştı. Bu park, tam 1 milyar 450 milyon liraya mal olmuş ve yeni borç yükü getirmişti.

Başak Kaya

68 milyon lira borcu olan Tunceli'de 1.2 milyon liralık golf sahası ihalesi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı olarak girdiği yerel seçimi kazanarak Tunceli Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, önceki gün mazbatasını borçlarıyla birlikte devraldı. Daha önce kayyum ile yönetilen Tunceli Belediyesi'nin 68 milyon lira borcu çıktı. Buna karşılık belediyenin kasasında 266 bin lira bulunuyor. Kayyumun 12 Mart 2019 tarihinde Munzur Üniversitesi Kampüsü içerisinde 1 milyon 211 bin 861 lira harcama ile golf sahası yapımı için ihale açtığı da ortaya çıktı. İhaleyi alan Golftek Peyzaj şirketinin golf sahasını sözleşme gereği mayıs ayını sonunda teslim etmesi gerekiyor.

Öte yandan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Maçoğlu'nun belediyenin borçları konusundaki sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Sonel, “Yıllardır konuşulan ama yapılmayan projeleri hayata geçirdik. Kayyum öncesi belediyenin tüm kaynaklarının teröre gittiği ortada iken, kaynaklar yöre insanımızın huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanılmıştır” dedi.