AKP’li belediyeye T.C.geliyor

Altınordu Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri, son yapılan toplantıda meclis başkanlığına başvuru yaparak belediyenin kurumsal kimliğine T.C. ibaresinin eklenmesini istedi. CHP’li üyelerin talebini dinleyen Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı AKP’li Aşkın Tören’de teklifi onayladı.

“HEPİMİZ AYNI ŞEYE HİZMET EDİYORUZ”

Şehri yönetmenin ve şehre yön vermenin gönül işi olduğu kadar akıl işi de olduğunu ifade eden Başkan Aşkın Tören, “İlk günden bu yana milletin iradesiyle şekillenen belediyemizin çok kıymetli siyasi grup temsilcilerinin, tecrübeli ve yeni seçilmiş olan kıymetli meclis üyelerinin benim için bir şans olduğunun bilinci içerisindeyim. Biz aynı şehirde yaşamanın değil, aynı şehirde aynı imkanlarla yaşamanın ve şehri birlikte kurmanın, şehrin geleceği için birlikte ter dökmenin bizleri kardeş, hemşehri ve bu topluma karşı ortak payda da buluşturacağı ilkesiyle yola revan olduk. Biz hemşehrilerimize siyasi çoğunluğumuz sebebiyle değil, şehrin çoğulcu yapısı ve karakteri dolayısıyla bu şehirde adil olmayı ve temiz bir şehirde, güzel bir şehirde, kalkınmış, yaşamanın hazzını teneffüs edebilecekleri ve insana yakışır, standartları olan bir şehir inşa etmek kararlılığı ile yola çıktık ve bu doğrultu da hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BAŞKANA ALKIŞ

T.C. ibaresini mutlulukla kullanacaklarını dile getiren Tören, bu kararı önemli bir günde alarak daha anlamlı hale getirme teklifinde bulundu. Tören, “19 Eylül tarihi Ordumuz için büyük bir önem taşıyor. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin yıldönümü hem de Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu önemli günde meclisimizde özel bir toplantı yaparak T.C. kararını alalım” dedi. Başkanın bu açıklaması meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Bazı CHP’li üyeler toplantı sonunda Tören’in elini sıkarak kutladı.