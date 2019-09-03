AKP’li Burhan Kuzu skandal sözleri sonrası özür diledi!

AKP’li Burhan Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen Cumartesi katıldığı düğünde evlenen Cihan ve Ceylan Yaşar çifti için “terör örgütüne yakınlığı ile biliniyorlar” ifadesini kullanmıştı.

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Bunun üzerine CHP Batman il Başkanı Hüseyin Yaşar, Kuzu'nun FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le fotoğrafını paylaşarak, “Avukatımı aradım mahkemeye vereceğim Burhan kuzu denilen zatı. 30 yıldır siyasetteyim hiçbir örgütle ne benim ne de ailemin bağlantısı ve üyeliği olmadı tam tersine hep şiddete karşı durdum dün FETÖ ile kol kola olan bize çamur atamaz mahkemede hesaplaşırız kuzucumla” yanıtını vermişti.

KUZU ÖZÜR DİLEDİ, YAŞAR KABUL ETMEDİ

Burhan Kuzu daha sonra yaptığı yeni açıklamada yanlış bilgilendirildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz hafta sonu İmamoğlu'nun Batman'da katıldığı bir düğünle ilgili yazdıklarım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim. Yaşar ailesini ve genç çifti üzmek gibi bir niyetim asla yoktur. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.”

Kuzu’nun özür dilemesi üzerine Cihan Yaşar, “Yok öyle! Mahkemede görüşeceğiz” yanıtını verdi.