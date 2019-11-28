AKP’li siyasetçi: Geçen yıl patates, soğan ve poşet karşımıza çıktı

Çopuroğlu, seçim döneminde patates ve soğan fiyatlarındaki artışların da sahada etkisini gördüklerini anlattı.

AKP’li siyasetçi, “Seçimlerin ardından elbette sahada olmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yeşilhisar ilçesindeydik. Orada bu kez dediler ki patates bu yıl zarar ediyor. Geçtiğimiz yıl kg fiyatı 10 lirayı bulan patates şimdilerde 70 kuruşa satılamıyor. Patates, soğan ve poşet ciddi manada geçtiğimiz yıl karşımıza çıktı” dedi.

Türkiye genelinde AKP’nin oy düşüşünü de İHA’ya değerlendiren İl Başkanı Çopuroğlu “En önemli faktörlerden birini alışverişlerdeki poşet konusu. Marketlerde verilen 25 kuruşluk poşet bir tepki oluşturdu” yorumunda bulundu.

‘AMA İŞİN DOĞRUSU BU’

İnsanların o döneme kadar para ödemediği poşet için verdiği 25 kuruşun büyük bir rakam algısı oluşturduğunu anlatan Çopuroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ama işin doğru şu. Bu ülke bizim. Poşet kullanımında yüzde 70 oranında bir azalma meydana geldi. Çocuklarımıza bırakacağımız ülkeyi temiz bırakabilmenin büyük bir adımı atılmış oldu.”

31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 63.39, CHP ve İYİ Parti’nin kurduğu Millet İttifakı ise yüzde 31.52 oy almıştı.