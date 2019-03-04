AKP’li vekilden şok sözler: Oyunuzu bize verirseniz Allah mahşerde size hesap sormaz

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AKP Şanlıurfa Millet­vekili Mehmet Kasım Gülpınar, İlçe Meclisi Üye Adayı Celal Akıl tarafından açılan seçim bürosunda bir konuşma yaptı. Habersiverekcom'da yer alan habere göre Gülpınar burada skandal sözler sarf etti.

İşte Gülpınar'ın ifadeleri:

HERKES İÇİN GEÇERLİ

“Allah sizden emaneti ehline vermenizi emre­diyor, bu emir hepimiz için geçerli, sadece yöneticiler için değil, herkes için, halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir? Halk sandı­ğın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emir veri­yorsa, illaki bunun he­sabını soracak demektir. Vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşal­lah mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizde dolayı, size inşallah hiçbir he­sap sormayacak”