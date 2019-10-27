AKP’nin yüzde 62 oy aldığı ilçe vekaletle yönetiliyor

Geçen hafta Günyüzü’nü ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, izlenimlerini TBMM gündemine taşıdı. Çakırözer, “6 bin 127 nüfuslu Günyüzü ilçesinde kaymakamlık dahil çoğu kamu kurumunda ya vekaleten hizmet verilmekte ya da hiç hizmet verilmemekte” diyerek şunları söyledi:

KAYMAKAMLIK STAJ YERİNE DÖNDÜ

İlçe Milli Eğitim Müdürü dışında herkes görevini vekaleten yürütüyor. İlçede aylardır kaymakam yoktu. Kaymakamlık staj yeri gibi kullanılıyordu. Daha dün atama yapıldı. Ama diğer tüm müdürlükler yine vekillerle iş görüyor. Kaymakamın yazı işleri müdürü vekil. Mal müdürü vekil. Tarım müdürü yok, vekâletle yürüyor. Nüfus müdürü yok, vekâletle yürüyor. Emniyet müdürü yok, trafik polisi vekâleten bakıyor. Milli Emlak müdürü yok, haftada bir gün Eskişehir’den bir memur gelip vekâleten işleri yürütüyor. İşlemler haftalarca, aylarca uzuyor. Bu nedenle hem devleti hem de vatandaşı zarara uğratıyor.”

İMAM BİLE VEKİL

İlçenin en büyük köylerinden olan Ayvalı ve Çardaközü köylerinde imam bile olmadığına dikkat çeken Utku Çakırözer, “İlçemizin en büyük köylerinden olan Ayvalı ve Çardaközü'nde imam yok. Atanmış imam yıllardır yurtdışında. Kimsenin ilgilendiği yok. Geçen hafta bu köylere vekil imamlar atandı. Bakalım gelip de görevlerini yapacaklar mı?” dedi.

KADIN DOĞUM DOKTORU YOK

Sağlık hizmetindeki eksikleri de vurgulayan Çakırözer, “Hastane var, kadın doğumcu yok. Yurttaşlarımız doğumlar için Polatlı'ya gitmek zorunda kalınıyor” diye konuştu.

HİZMETİ UNUTTULAR

AKP'nin her seçim döneminde yüksek oy aldığını anımsatan Utku Çakırözer, “Sanırsınız ki bu ilçe iktidar partisine oy vermemiş tam tersine Cumhurbaşkanlığı seçiminde Günyüzülüler AKP adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 71 oy vermiş, genel seçimde AKP'ye yüzde 62 yerelde de her seçimde AKP adayını başkan seçmiş. Tabii ki hizmet götürmenin koşulu oy olamaz. Ama Günyüzü'nde yaşananlar da iktidarın halka hizmet anlayışından ne katar koptuğunu gözler önüne seriyor. Oy versin vermesin bir ilçenin bu kadar öksüz bırakmak vicdana sığmaz” dedi.