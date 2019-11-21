Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘Saray’a giden CHP’li’ açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan iddia tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür” diyerek, şunları söyledi:

* Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.

* Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir.

‘KRİTİK GÜNLER’ VURGUSU

* Terörle mücadelede böylesine kritik günler yaşanırken, diplomasi ve dış politikada elde edilen başarıların sürmesi için tüm dikkatimizi ülkemizin geleceği üzerinde toplamışken, kamuoyunu siyasi magazin haberleriyle meşgul etmenin kendi siyasi ikbalini korumaya çalışan çevrelere fayda sağlamayacağını da belirtmek isteriz.

* Söz konusu haberleri gerçek kabul edip, bunun üzerine daha fazla gerçek dışı ifadelerle siyaset iklimini zehirlemeye çalışan kimi siyasetçilerin yaptıkları açıklamaları da kaygıyla izliyor, kendi siyasi hesap ve çıkarlarını korumak namına yaptıkları bu iftira ve yalan siyasetinden vazgeçmelerini umuyoruz.

İLGİLİ HABER Kemal Kılıçdaroğlu, Rahmi Turan'ın yazısını yorumladı: Doğrudur...

NE OLMUŞTU, KILIÇDAROĞLU NE YANIT VERDİ?

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, “Saray’a çıkan CHP’li kim?” başlıklı yazısında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirmişti.

Turan yazısında; Beştepe’ye giden bir CHP’linin, CHP Genel Başkanlığı’na aday olma konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü aktarmıştı.

Turan’ın yazısını yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu da bu sabah şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur… CHP’yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var, mantık var. Başka işin mi gücün mü yok? Erdoğan, CHP’yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda ‘doğrudur’ dedim. İsim vermek istemiyorum.”