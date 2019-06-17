Anadolu Efes Fenerbahçe Beko hangi kanalda, saat kaçta? Seride heyecan devam ediyor…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi Anadolu Efes Fenerbahçe Beko beşinci maçı ile devam ediyor. Oynanacak seri maçları ardından Türkiye Ligi şampiyonu belli olacak. Yükselen performansı ile yeniden eski günlerine dönüş sinyali veren Anadolu Efes seyircisinin desteği ile şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe karşısında öne geçmek istiyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko saat kaçta, hangi kanalda?

EFES FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tahincioğlu Basketbol Ligi Final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. 17 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’da oynanacak olan bu mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

EFES FENERBAHÇE SERİSİNDE SON DURUMU

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes’i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2’ye getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes: 56 – Fenerbahçe Beko: 73

Anadolu Efes: 101 – Fenerbahçe Beko: 93

Fenerbahçe Beko: 57 – Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Beko: 82 – Anadolu Efes: 73