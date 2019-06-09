Ankara’da sağanak sele neden oldu!

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Etimesgut’ta hayatı felç etti. Yaklaşık 2 saat süren yağış dolayısıyla çok sayıda iş yerini su bastı.

Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti. Yağış dolayısıyla cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede çok sayıda otomobil ile Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı yolcu otobüsleri de mahsur kaldı.

Yolda kalanlar araçlarını iterek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bu arada ilçede düğün salonuna ait otoparkta bulunan çok sayıda araç sular altında kalarak, zarar gördü.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

İlçede yaşanan sel sonrası Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçları ve sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Kentte sağanak yağış Etimesgut’un yanı sıra Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde de etkili oluyor.