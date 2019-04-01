Antalya seçim sonuçları 2019: Antalya’da kim kazandı?

Tüm Türkiye’nin kilitlendiği seçim sonuçlarında en çok merak edilen illerden biri şüphesiz Antalya idi. 2014 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin kalesi olarak kabul edilen Antalya’da AK Parti kazanmıştı. Ancak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Muhittin Böcek seçildi. İşte Antalya’nın ilçelerinde seçim sonuçları…

Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 365.009 %41,47 211.654 %24,05 173.454 %19,71 41.962 %4,77 26.085 %2,96 25.582 %2,91 12.393 %1,41 4.702 %0,53 3.905 %0,44 1.859 %0,21 1.691 %0,19 1.501 %0,17

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel % 36.4

CHP adayı Mustafa Akaydın % 34.6

MHP adayı Kemal Çelik % 24.3

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya Konyaaltı’nda doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitimi aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi’nin Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi’nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi.

28 Mart 2004 yerel seçimlerine bu kez CHP’den aday oldu ve aynı göreve tekrar seçildi. Mart 2009 yerel seçimlerine yine CHP adayı olarak giren Böcek, seçimi açık farkla kazandı. 30 Mart 2014 seçimlerinde Muhittin Böcek, merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu. Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı KentKonseyi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Böcek, evli ve bir çocuk babası.