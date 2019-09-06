AOÇ şimdilik kurtuldu

TOKİ'nin Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ihalesi, yeterli katılım olmaması ve rekabet sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Bilkent'teki TOKİ binasında ihale hazırlıkları sürerken dışarıda protesto eyleminde bulunan 50'ye yakın kuruluşun temsilcileri, kararı alkışlayarak karşıladı, “Erteleme değil, iptal istiyoruz” dedi. İhale hazırlıkları sürerken bina önüne gelen vatandaşlar protestoya başladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan “AOÇ, Cumhuriyet değerlerinin kurucu ve simge mekanıdır. Hedef alınması ve talan edilmesi bundandır. Gazi Üniversitesi'ne tıp fakültesi yapılmak üzere verilen AOÇ arazileri, hülle yoluyla TOKİ‘ye devredildi, şimdi de satılmak isteniyor. Satamazsınız, haykırıyoruz'' açıklaması yaptı. Protestolara, pankart ve sloganları ile 50'ye yakın kuruluşun temsilcileri katıldı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SATILDI

Satış, tahsis ve kiralama yöntemleriyle şimdiye kadar arazisinin yaklaşık yarısını kaybeden Atatürk Orman Çiftliği'nin Ankara'nın en kıymetli bölgesi Çukurambar'daki arazisi tıp fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi'ne devredilmişti. Arazi daha sonra Gazi Üniversitesi'nden TOKİ'ye aktarılmıştı. TOKİ bu arazilerin bir kısmını yeni bina yapımı için ABD Büyükelçiliği'ne satmış, geri kalanını da “ticaret ve konut alanı” olarak ihaleye çıkarmıştı. Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada, TOKİ'nin dünkü ihalesi için geçtiğimiz günlerde “yürütmeyi durdurma” kararı vermişti.

Mansur Yavaş devreye girecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın çağrısı üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye adına AOÇ ihalesine katılacağı ve arazileri tarım yapılmak üzere belediye adına alacağı öne sürüldü. DW Türkçe'nin haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi bu aşamada henüz nasıl bir yöntemle devreye gireceği konusunda net kararını vermedi. Belediyenin söz konusu arazi için kiralama yöntemini de düşündüğü öne sürüldü.