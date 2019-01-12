Arsız memurlar çetesi: 5 milyonluk vurgun

İstanbul'da 'Arsızlar çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğı 28 şüpheliden 20’si tutuklandı. Araç kiralama şirketlerinden, otomobilleri sahte belgelerle kiralayan şebekenin yaklaşık 500 kişiden 5 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi. Çete üyeleri arasında bir jandarma, bir polis ve 6 noter katibinin de bulunduğu ortaya çıktı.

“Arsızlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon İstanbul Emniyetine bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, 6 ay önce polise yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. İddiaya göre; polisi arayan kişi, ‘Rent A Car’lardan araç kiralayan bir şebekenin sahte belgelerle bu araçları sattığını ihbar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlayan soruşturmada, çete üylelerinin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışması yapıldı.

3 AŞAMALI İŞLEM: ÖNCE GPS SÖKÜLDÜ

Polisin yaptığı çalışmada; şebekenin 3 aşamalı işlem yaptığı anlaşıldı. Buna göre, şebeke üyesi önce İstanbul'a yakın yerlerden araç kiraladı. Aracı başka ile götürmeyeceğini söyleyen şebeke üyeleri, otomobillerdeki GPS cihazlarını “Organ nakli” adı verilen bir yöntemle söktü. GPS güç kaynağı kesilmeden çalışır vaziyette bırakıldı.

ARAÇ BAŞKA BİR KENTE GÖTÜRÜLÜP, ÇETE ÜYESİ NOTERLE SATILIYOR

Bu işlemlerin ardından, başka bir kente götürülen araç, sahte belgelerle bir şebeke üyesine devredildi.

SATIN ALAN ŞEBEKE ÜYESİ DE İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARIYOR

Daha sonra ise piyasa değerinin 5 bin lira altında fiyatlara internetten satışa çıkarılan araç, üçüncü şahıslara satıldı.

Polis ekipleri şebekenin satış işlemlerini kolay bir şekilde yaptığını belirleyince soruşturma derinleştirildi.

NOTER KATİBİ İLE SATIŞ

Polisin çalışması ‘satış işleminin neden kolay yapıldığını’ da ortaya koydu. İddiaya göre şebeke üyeleri, araç sahipleriyle ilgili bilgilerini almak için bir asker bir polis ve 6 noter katibi ile ortak çalışıyordu.

Araç sahibinin bilgilerleriyle Avcılar'daki bir adreste sahte kimlik üretiliyordu. Bu kimliklerle şebeke üyesi noter katipleri vasıtasıyla satış işlemleri yapılıyordu. Noter katiplerine bu işleme karşılık 10 bin lira ödeniyordu.

DEVREYE POLİS ÇEKİCİSİ GİRDİ

Polisin takibi sırasında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde araç kiralayan çete üyeleri, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir noter katibi üzerinden işlem yaptı. Araç şebeke üyesine devredildi. Takip sırasında durumu belirleyen ekipler bir plan yaptı. Araç, satışının engellenmesi için gizlice bir çekiciye yüklendi. Daha sonra ise Emniyet Müdürlüğünün otoparkına götürüldü.

‘ARACIMIZ ÇALINDI'

“Arsızlar Çetesi”nin üyeleri bu olayın ardından “Aracımız çalındı” diyerek Kağıthane'de polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis takip sırasında benzer yöntemle 6 aracı kurtardı.

PARALARI SEVGİLİ DAĞITMIŞ

Çalışmalarda şebekenin elebaşının Mustafa ve Serdar B. kardeşler olduğu anlaşıldı. Şebekenin rüşvet işlerini ise Mustafa B.'nin sevgilisi Serpil D.'nin organize ettiği belirlendi. Araştırmalarda, aralarında 6 noter katibi, 1 uzman jandarma ve 1 polisin de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli belirlendi.

EVLERİ YÜZLERCE KİŞİYE KİRALADI

Şebekenin, araç kiralama dolandırıcılığıyla birlikte sahte belgelerle ev kiraladığı da tespit edildi. Bu yöntemde şebeke önce günlük ev kiraladı. Daha sonra ise sahte belgelerle ev sahibi gibi davranan çete üyeleri, bu daireleri 3 aylık peşinat ve 1 depozito karşılığında onlarca kişiye kiraladı.

GECE HAYATINDA HARCAMIŞLAR

Yaklaşık 500 kişiyi dolandıran şebekenin, 5 milyon lira vurgun yaptığı tespit edildi. Şebeke elebaşlarının vurgun yaptıkları paraları gece hayatında harcadıkları belirtildi.

SEKİZ İLDE OPERASYON

Araştırmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı. İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'daki adreslere eşzamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden aralarında şebeke elebaşları noter katipleri ve kamu görevlilerin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” “Nitelikli Dolandırıcılık” “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek” “Kurulan Örgüte Üye Olmak” “Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek” “Rüşvet” suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Aralarında noter katibi ve kamu götevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli tutıklandı. Diğer 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.