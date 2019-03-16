Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, yaklaşık 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen Nurdoğan Ünlüoğlu (82), hayatını kaybetti.

22:33 -
Haberler Gündem
Asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü

Olay, öğleden sonra Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki 3 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Nurdoğan Ünlüoğlu, henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

İLGİLİ HABERTEM Otoyolu'nda feci kaza...TEM Otoyolu'nda feci kaza...

Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünlüoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 22:34 16.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more