Asım Bayram cinayetinde yeni detay! Cebinden çıkan şoke etti

Müge Anlı’nın programında gündeme oturan Asım Bayram cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Antalya’da öldürülüp cesedi 8 parçaya ayrıldıktan sonra ormanlık alana gömülen iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram’ı öldürme olayıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Yüklü miktarda para bekliyorduk. Umduğumuzu bulamadık. Adam bedavaya gitti” dedikleri öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Antalya’da oturan Asım Bayram’dan haber alamayan Almanya’daki oğlu Mevlüt Bayram, 22 Ocak’ta İl Emniyet Müdürlüğünü arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Bayram’ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelediğinde ise üzerine 600 bin TL olan ve 07 GN 817 plakalı otomobiliyle yola çıkan Asım Bayram’ın Kepez’e bağlı Varsak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda görüldüğünü tespit etti. Söz konusu alanda 25 Şubat’ta arama yapıldı, ancak sonuç alınamadı.

Polis ekipleri, 11 Mart’ta da Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Döşemealtı Ekşili Göleti’nde dalgıçlar, yaşlı adamın otomobilini ararken, çevrede de dedektör köpekler ile Asım Bayram’ın izi sürüldü. Drone’ların da kullanıldığı arama kapsamında Varsak bölgesindeki ormanlık alanda önceden belirlenen noktalar tarandı.

Kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda Bayram’ın cesedi, 8 parçaya bölündükten sonra toprağa gömülmüş halde bulundu. Yapılan otopside, Asım Bayram’ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, cesedinin 8 parçaya ayrılıp, derin dondurucuda şoklandıktan sonra toprağa gömüldüğü belirlendi.

POLİS OPERASYON YAPTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 Mart Salı günü yaptıkları operasyonla, cinayet şüphelisi olarak M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram’ın dini nikahlı yaşadığı Ferluga K.’yi gözaltına aldı.

Asım Bayram’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün oğlu Mevlüt Bayram tarafından teslim alındı. Asım Bayram’ın cenazesi, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur Beldesi’nde bugün cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, ARACI PARÇALAYIP SATTI

Asım Bayram’ın katil zanlıları tarafından parçalanan 07 GN 817 otomobiline ait bazı parçalar da satıldıkları kişilerde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne ait otoparka götürülen parçaların 4 bin 30 liraya satıldığı belirlendi. Polis, parçalanan aracın parçalarını satın aldığı belirlenen C.Y. R.Y., Ö.T., S.B.K. ve Mehmet Durmuş Uslu’yu da gözaltına alındı. Şüphelilerden Uslu’nun, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden 1 gün izinli çıktığı, Asım Bayram’ın aracını alıp parçalara ayırdıktan sonra sattığı belirlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan cinayet zanlıları M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram’ın dini nikahlı yaşadığı Ferluga K. ve Bayram’a ait araç parçalarını satın alan C.Y. R.Y., Ö.T. ve S.B.K. adliyeye sevk edildi. Mehmet Durmuş Uslu ise işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferluga K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

“BEDAVAYA ÖLDÜRDÜK”

Şüphelilerden M.G., polisteki ifadelerinde, “Amacımız bayıltıp parasını almaktı. Çekici sert vurunca öldü, cebinden 120 TL çıktı. Adamı bedavaya öldürdük” diye konuştu. M.G. ifadesinde ayrıca, Asım Bayram’la 21 Ocak’ta buluştuklarını belirterek, “Birlikte bilardo salonunda çay içtik. Amacımız bayıltıp parasını almaktı. O gün planımızı uygulamaya koymadık. 22 Ocak’ta M.Ö.’nün evine gittik. İçeri girdiğimizde M.Ö., Asım Bayram’ın başına çekiçle vurdu. Amacımız bayıltmaktı, sert vurunca öldü. Biz de cesedi aynı gün evin altındaki depoda parçalara ayırdık. 23 Ocak’ta cesedi gömdüğümüz Varsak bölgesine gidip keşif yaptık. 24 Ocak’ta cesedin parçalarını çöp poşetlerine koyup keşif yaptığımız alana gömdük” dedi.

Şüphelilerden M.G.’nin, 2005 yılında Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’nde Gür İnan Bayramoğlu’nu öldürmekten 10 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.

“ANLATTIKLARININ KURBANI OLDU”

Öldürülen Asım Bayram’ın dini nikahlı yaşadığı Ferluga K., adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Bayram ile çok mutlu olduklarını belirten Ferluga K., Asım Bayram’ın 20’ye yakın dairesi ile dükkanları ve bankada parası olduğunu söyleyerek, “Bunu da her yerde anlatırdı. Anlattıklarının kurbanı oldu. Arabada para olduğunu söylemiş. Baksınlar bankadan çektiği paralara. Hiç para çekmezdi bankadan. Öyle bir para, çantası yoktu yanında. Şüphelileri tanımıyordum. Ev almak için onunla buluştu. Suçlular ortaya çıktı. Yanında para taşımıyordu. 150 liradan fazla para taşımazdı. Kimseye para da vermezdi. Benim de günahıma girdiler. Ben kimseye bir şey yapmadım” dedi.