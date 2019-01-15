‘Askeri fabrika Katar ordusuna geçiyor’

İhalesi yapılmadan askeri fabrikanın BMC’ye verilmesi eleştirilere neden oldu. CHP’li Engin Özkoç, “Türk ordusuna ait fabrika Katar ordusuna geçiyor. BMC’nin büyük ortağı Katar ordusudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özelleştirilecek askeri fabrika için henüz ihale şartnamesi oluşturulmadan kazanan firmayı açıklaması şok etkisi yarattı. Fabrikada örgütlü işçiler, “Daha ihalesi bile yapılmamış özelleştirmeyi kazanan firma nasıl belli olur?” sorusunu sorarken CHP Milletvekili Engin Özkoç, “Cumhurbaşkanının açıklamalarından anlaşılıyor ki, Türk ordusuna ait askeri fabrika Katar ordusunun yönetimine geçiyor. Çünkü BMC'nin büyük ortağı yüzde 49.99 hisseyle Katar ordusudur” iddiasında bulundu.

Resmi Gazete'nin 20 Aralık 2018 sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsam ve programına alındığı belirtilirken, firmaların yarışacağı bir ihale düzenleneceği, ihale şartnamesinin ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile MSB tarafından belirleneceği açıklanmıştı.

ŞOK ETKİSİ YARATTI

Erdoğan'ın açıklamaları fabrikada örgütlü işçi sendikası Türk Harb-İş'te şok etkisi yarattı. Türk Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, BMC firmasına satılacağı açıklamasının ardından fabrikadaki işçilerin moral ve motivasyonunun sıfırlandığını belirtirken, “Daha ortada ihalenin şartnamesi bile yok. İhale de yapılmamış. Biz fabrikanın BMC firmasına verileceğini söylediğimizde, ‘nereden çıkarıyorsunuz, yok böyle bir şey' demişlerdi” dedi.

İşletme hakkı devri yönteminin özelleştirmenin bir yöntemi olduğunu belirten Yavuz, daha önce de Türk Telekom ve enerji dağıtım şirketlerinin işletme hakkı devri yoluyla özelleştirildiğini, oradaki işçilerin haklarının özelleştirme sonrası tümden kaybedildiğini bildirdi.

ARAMIZ BOZURLURSA

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da, henüz şartname oluşturulmadan ve ihale yapılmadan kazanan firmanın açıklanmasını eleştirirken, “Bu doğrudan doğruya ihaleye fesat karıştırmaktır, görevi kötüye kullanmaktır. Suç işlenmiştir” dedi. BMC'nin patronu Ethem Sancak'ın daha önce BMC'nin yüzde 49.99'la büyük ortağının Katar ordusu olduğunu açıkladığını belirten Özkoç, “Bir zamanlar Suriye ile aramız iyiydi, birden bozuldu. Katar'la da aramız bozulursa ne olacak? Türk ordusuna, Türk işçisine, Türk girişimcisine güvenmeyip askeri fabrikamızı Katar ordusuna teslim etmek hangi mantığa sığar” diye sordu.

Askerin fabrikasına dokunulmasın

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, ihale bile düzenlenmeden adrese teslim şekilde askeri fabrikanın BMC firmasına verildiğini belirtti. Dikbayır, “Özelleştirmeye karşı değiliz, ama askeri fabrikanın özelleştirilmesini asla kabul edemeyiz. İşletme hakkı devri de bir özelleştirmedir. Örneği Türk Telekom ve elektrik şirketleridir. Bayraktarlar İHA'ları yapıp ihraç etti. Ama kendi fabrikalarında yaptı. BMC'de kendi fabrikasında yapsın. Askerin fabrikasına dokunulmasın” dedi.