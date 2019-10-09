Ataşehir Belediyesi iki işçiyi gerekçesiz işten çıkardı

Ataşehir Belediyesi DİSK/Genel-İş Sendikası üyesi çalışanları Melike Şahin ve Alişan İpşiroğlu’nu geçtiğimiz cuma günü gerekçe göstermeden işten çıkardı. İşten çıkarılmarı DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şubesi belediye önünde basın açıklaması yaparak duyurdu.

‘Toplu iş sözleşmesi görmezden geliniyor’

“Ataşehir Belediyesi Yönetimi biri sendikamız Destek Hizmetleri Müdürlüğü temsilci Melike Şahin, diğeri Güvenlik-Sen Baştemsilcisi Alişan İpşiroğlu olmak üzere arkadaşlarımızın iş akitlerini fesih yoluna gitmiştir.” şu ifadelere yer verildi;

“Ataşehir Belediye Başkanı ve Yönetimi burada bir sendikanın olduğunu ve bir toplu iş sözleşmemizin varlığını görmezden gelerek sözleşme hükümlerini ve disiplin kurulunu yok sayarak keyfi hareket etmektedir. Bu kanun ve kural tanımaz tutumu kabul etmemiz mümkün değildir. Yaptığımız görüşmelerde bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep etmemize rağmen sonuç alınamamıştır.

Arkadaşlarımızın bir an önce işlerine iade edilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde söyleyeceklerimiz tehdit değil yaşanacak gerçeklerdir. bugün itibari ile temsilci arkadaşlarımızın işlerine iadeleri gerçekleşmezse basın açıklamamızı takiben oturma eylemine başlayacağız.”

‘Tek suçumuz arkadaşlarımızın hakkını savunmak’

İşine son verilen işçilerden Melike Şahin, 4 buçuk yıldır Ataşehir Belediyesi’nde çalıştığını belirterek şunları söyledi: ”Disk/Genel İş Sendikası’na bağlı büro destek temsilcisiyim. Daha öncesinde 2018’de KHK sürecinde işten çıkarılanlardan biriyim. O süreçte de bir direniş gerçekleştirdik ve işlerimize geri döndük. Direnişten sonra herhangi bir örgütlülüğümüz yoktu belediyede, sendikalı değildik hiçbirimiz. Disk/Genel İş Sendikası ile birlikte burada bir çalışma başlattık, sendika olarak yetkimizi aldık, temsilci seçimlerimizi yaptık, işçi arkadaşlar bizleri temsilci olarak seçtiler. Sonrasında 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Ataşehir Belediyesi ile birlikte bir Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzaladık. Sözleşmeye istinaden, işçi arkadaşlarımızın problemlerini çözme noktasında çalışmalar yaptık. Benim ve işten çıkarılan arkadaşım Alişan’ın tek suçu, işçi arkadaşlarımızın hakkını savunmak.”

‘Belediye mücdelemizden rahatsız oldu’

‘Cuma günü İştirakler Müdürlüğü tarafından arandığını ifade eden Şahin “Bir tebligatınız var Melike Hanım gelip alır mısınız dediler. Ne ile ilgili dedim, iş akdiniz feshettik dediler. Peki gerekçe nedir dedim, hiçbir gerekçe yok dediler. 4 koduyla SGK’dan çıkışım yapılmış. Yani işveren herhangi bir gerekçe göstermeden beni işten çıkardı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü biz herhangi bir onursuzluk yapmadık, hırsızlık yapmadık, namussuzluk yapmadık, işimize gelmemezlik yapmadık çalışmamazlık yapmadık. 4 buçuk yıldır hakkımda tutulmuş herhangi bir tutanak yok. Sorunlarımızın çözülmesi adına verdiğimiz mücadeleden belediye yönetimi rahatsız olmuş olmalı ki bizleri işten attı.” diye konuştu.

‘Çamur at izi kalsın’

İşine son verilen Alişan İpşiroğlu ise ”Basit şeylerle bizi yıldırmaya çalışıyorlar” diyerek şunları söyledi: ”Ataşehir Belediyesi Günvelik-Sen Baştemsilcisiyim. Burada hakkımdaki iddialar basit şeyler. Erken çıktın gibi ki böyle bir durum yok. Ben teslim ettim, anonsumu verdim,

öyle çıktım. Bunu benimle birlikte mesaide olan tüm güvenlik arkadaşlarım biliyorlar, güvenlik amiri de dahil. Çamur at izi kalsın mantığı. Basit şeylerle bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Bazı taleplerimiz oldu. Verilmeyen, eksik ödenen paralarımız vardı. Çalışma ortamımız, şartlarımız iyi değildi. Bunlarla ilgili taleplerde bulunduğumuz için bize böyle bir yaptırım uyguladılar, işten çıkardılar. İşten çıkarmalar bizi yıldıramaz.”