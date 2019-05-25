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Avcılar’da trafik kazası: 12 yaralı

İstanbul Avcılar'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

08:30 -
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Alınan bilgiye göre, Avcılar Gaffar Okkan Caddesi üzerinde, Başakşehir istikametinde seyreden sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, karşı yönden gelen sürücüsü tespit edilemeyen servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçtaki toplam 12 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

İSTANBUL (AA)

Son güncelleme: android-time 10:15 25.05.2019
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