AYM’den MİT TIR’ları haberi için dikkat çeken karar

Cumhuriyet gazetesi adına başvuruda bulunan avukat Tora Pekin ve bireysel başvuru haklarını kullanan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Basın Konseyi Başkanı Zerrin Pınar Türenç’in AYM’ye sunduğu dilekçede, toplumu ilgilendiren ve kamuoyunca tartışılmasında yarar bulunan olaylara ilişkin olarak verilen yayın yasağı kararlarının demokratik bir toplumda gerekli olmadığı savunulmuştu.

Başvuruyu görüşen AYM kararında ise “Demokratik bir sistemde başvurucuların ifade ve basın özgürlüklerine yönelik bir müdahalede bulunulduğu anlaşılmaktadır” dedi.

Mahkeme kararında, Anayasanın “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” ve “Basın Hürriyeti” maddelerine atıfta bulundu.

Kararın, oybirliğiyle alınması dikkat çekti.