Babacan’ın açıklamasında Erdoğan’ın ‘ileri demokrasi’ açılımı

AKP’de uzun yıllar ekonomiden sorumlu bakanlık yapan Ali Babacan kurulacak yeni partiyle ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da AKP’de sık sık açıklamalarında yer verdiği ‘ileri demokrasi’ açılımına vurgu yaptı.

Babacan açıklamasında, “İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak, çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.” ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN SIKÇA DİLE GETİRİYOR

Babacan’ın ileri demokrasi açılımı AKP’de sıkça kullanıldı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 10. yılında attığı bir tweet ile ileri demokrasi vurgusu yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“İleri demokrasiye, hak ve özgürlüklere inanan bir anlayış geldi. #OnYilOnceBugun”