Son dakika… Devlet Bahçeli günler sonra parti genel merkezinde

Geçirdiği üst solunum enfeksiyonu nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün parti genel merkezine geldi. Bahçeli’yi binaya girişinde çok sayıda partili karşıladı.



MHP liderini parti yöneticileri ve partililer karşıladı. Makamına çıkmadan önce gazetecilerin görüntülediği Bahçeli ve beraberindekiler ‘bozkurt' işareti yaptı. Bahçeli’nin sakal bıraktığı görüldü.

Bir süre balkondan partililerini selamlayan Bahçeli daha sonra alkışlar eşliğinde makam odasına geçti.

SEMİH YALÇIN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da MHP'nin diğer siyasi muarızları ve rakipleri de algı operasyonlarıyla Sayın Genel Başkanımız ve partimiz aleyhinde kamuoyunda soru işaretleri bırakmaya çalışan sırtlanlara iğrenç bir çıkarcılıkla malzeme vermekte, rezil dedikodulardan yararlanmayı kâr bellemektedir. Politika kulvarına ve medyaya FETÖ militanları tarafından serpilmiş entrika yemlerinin ardından giden bilumum MHP muarızı sırtlanlara; üzülecekleri, kahrolacakları bir haber vermek istiyoruz: Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tedavisi tamamlanmış ve an itibarıyla Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır.” dedi