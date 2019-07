Bahçeli’den yeni sistem savunması!

Bahçeli, Kastamonu Belediyesi önündeki mitingde yaptığı konuşmada, kentin 31 Mart seçimlerinde kendilerine destek verdiğini hatırlattı.

Hizmet için yola çıktıklarını anlatan Bahçeli, MHP’nin Kastamonu’yu daha iyi yönetmek, daha fazla hizmet etmek, daha güzelleştirmek maksadıyla yola çıktığını, heyecanla kolları sıvadığını ifade etti.

Kastamonu’ya verdikleri sözleri kesinlikle yerine getireceklerine vurgu yapan Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin sözü sözdür, duruşu merttir, duyuşu nettir. Kastamonulu kardeşlerimin güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Kastamonu’yu huzura, esenliğe, selamete, parlak ufuklara taşıyacağız. Belediye Başkanlarımızın her icraatını yakından takip edeceğiz. Sizler bizi mahcup etmediniz, bizler de sizler için çalışmaktan, üretmekten, hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin yüzünün gelişmeye, büyümeye, zenginleşmeye ve yükselmeye döndüğünü dile getiren Bahçeli, buna engel olmaya çalışanların hüsrana uğramaya mahkum olduklarını belirtti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ YAŞATILMALI”

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devlet yönetimindeki çatlaklıkları sona erdirmiştir.” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Çift başlılık nihayete ermiştir. Karar süreçlerindeki tıkanıklıklar açılmıştır. Hükümet etme sistemindeki engeller aşılmıştır. Türkiye ruh köküyle buluşmuş, Türk milleti bölgesel ve küresel tehditlere karşı ortak akıl, ortak iradeyi devreye almıştır. Yeni bir 15 Temmuz’un olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlendirilerek, derinleştirilerek, ilke ve esaslarıyla kurumsallaştırılarak yaşatılmalıdır. Kriz meraklıları, kerameti kendinden menkul sözde aydın ve akademisyenler, CHP-İP-HDP-FETÖ-PKK zillet korosu yeni hükümet sistemine boyun eğdiremeyeceklerdir.”

“YENİ SİSTEMDE AKSAYAN YÖNLER OLABİLİR”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çok yeni olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz bir yılını yeni doldurmuştur. Elbette her yeni sistemde olduğu gibi aksayan yönler olabilecektir. Bu da gayet normaldir. Önemli olan samimi bakışla, sorumluluk ruhuyla, dürüst bir vicdan eşliğinde yeni sistemin daha da etkin ve verimli olabilmesi için yapılması gerekenler her neyse ona kilitlenmek, gündeme almaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin rehabilite veya revizyonundan ziyade bütün ilke ve kurumlarıyla devlet ve toplum hayatında kökleşmesi ve kuvvet kazanması amacıyla mücadele edilmelidir. Yeni hükümet sistemini tartışmaya açmak, Türkiye’nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 Nisan iradesine gölge düşürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlenmesi konusunda atılacak her müspet adıma destek vereceğiz. Çünkü bizim sevdamız Türkiye’dir. Türk milleti kıvancımız, onurumuz, övüncümüzdür. Küresel dayatmaları elinin tersiyle iten bir Türkiye’den memnun olmayan iç ve dış çevrelere karşı biriz, beraberiz, birlikte güçlü Türkiye’yiz.”

Hesabını veremeyecekleri hiçbir konunun olmadığının altını çizen Bahçeli, “Hesabını veremeyeceğimiz karanlık ilişkilerimiz, altından kalkamayacağımız bulanık ve sorunlu bir yönümüz, ‘acaba gün gelir karşımıza çıkar mı’ diye içten içe kaygılandığımız bir açığımız bulunmamaktadır. MHP’li belediyeler tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeme konusunda bugüne kadar ahlak ve insanlık mücadelesini cesaretle yapmışlar, yapmaya da devam edeceklerdir. Türk milleti bunu görmektedir. Kastamonu bunu bilmektedir.” diye konuştu.

MHP için belediyeciliğin, ‘insanı temel alan, milli ve manevi ölçülere uyması gereken demokratik bir zemin’ olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

“Bizim için belediye demek, mazlum ve mağdurların imdadına koşan, yok yoksulu, garip gurebayı muhafaza eden kocaman yürek demektir. Belediye demek, aç ve yoksullar için çırpınan, yediren, içiren ve giydiren bereket ve şefkat demektir. Belediye demek, çevreyi güzelleştiren, kenti imar eden, bayındır hale getiren yönetim demektir. Belediye demek, sımsıcak bir gülümseme, dosdoğru bir vicdan, adil ve adaletli bir yönetim demektir. Bizim maksadımız halistir, mazimiz temizdir, hedeflerimiz ise devasadır. Buradan, sizlerin huzurunda aziz milletimize ve Kastamonu’ya, daha adil bir paylaşıma, daha çok fırsat eşitliğine, daha üretken ve milli bir ekonomiye, daha fazla yatırım ve istihdama, daha huzurlu kentlere, daha ahlaklı bir kazanca, daha doymuş bir aileye, daha sağlıklı bir insana ulaşmak için davette bulunuyorum. Türk-İslam tarihinden hepimize mukaddes bir buyruk olarak ulaşmış, bizlerin kılavuzu olmuştur. ‘Komşusu açken tok yatmayacak’ yüksek vicdanların, ‘Fırat kenarında otlayan kuzunun’ vebalini duyacak gıpta edilecek fedakarlık ruhunun, ‘Aç iken doyurdum, çıplak iken giydirdim, az milleti çok kıldım’ diyenlerin bulunacağı inançlı, erdemli ve adaletli bir ülkeye ulaşmak imkansız değildir.”

Devlet Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi varsa umutlar diridir.” ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

“Milliyetçi Hareket Partisi varsa gelecek aydınlıktır. Milliyetçi Hareket Partisi varsa, henüz hiçbir şey bitmiş değildir. Vazgeçilmez hazinemiz vatan ve millet sevgisidir. Tartışmaya açık olmayan kararlığımız Türkiye ve Türk milletinin milli, tarihi, kültürel hak ve çıkarlarıdır. Terk edilmez ilkemiz, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ seslenişidir. Üzerine titrediğimiz hassasiyet ise dünyayı Türkçe okuyabilmektir. Kastamonu’da görev alan belediye başkanlarımız her haneye ulaşarak her kardeşimin elinden tutacaklardır. Çare bekleyenleri, dertlerinden bunalanları, bir el gözleyenleri ihmal etmeyeceklerdir. Kimin hangi partiye oy verdiğini gözetmeksizin, Kastamonu’yu bütün olarak ele alacaklar, belediye hizmetleriyle tanıştıracaklardır. Bizde ayrımcılık yapmak, partizanlığa heves etmek, yandaşları kayırarak ilerlemek yoktur. Devletin kaynaklarını peşkeş çekmek, ulufe dağıtır gibi millet emanetini heba etmek yoktur. Bilakis, özveri ve fedakarlıklarla Kastamonu’nun sıkıntılarını çözme iradesi vardır. Gece demeden, gündüz demeden çalışma ve başarma kararlılığı vardır. Mahallesinde sorunlarının bitirilmesini bekleyenlere ulaşma gayret ve niyeti vardır.”

MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP genel başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, Deniz Depboylu, Sadir Durmaz, Kamil Aydın ve Feti Yıldız, Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Divan Üyeleri Fatih Çetinkaya ve Kadir Şekerci eşlik etti.

Bahçeli, daha sonra Çankırı mitingine katılmak üzere kara yolu ile Kastamonu’dan ayrıldı. AA