Bakan Pakdemirli’den THK’ya ‘vizonteleli’ yanıt: Motoru yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli THK uçakları ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Kamuoyundaki “THK uçakları neden kullanılmıyor” tartışmalarına yönelik eleştirilere yanıt veren Pakdemirli “Ben daha önce de söyledim kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Bu çocuk oyuncağı değil biz ihale ile bu tarz servisleri alıyoruz.

Benim teşkilatım THK uçakları ile uçmak istemiyor nokta. ‘Ben bu uçağa binmem’ diyorlar. ‘Beni memuriyetten atın ben gene de bu uçağa binmem’ diyorlar. Belge üzerinde ne olursa olsun bunlar uçuşa uygun değiller. THK’nın verdiği sertifikalara güvenmiyorum. Kaldı ki devletin bakanı ‘bu uçaklar güvenli değildir’ dedi. Konu kapanmıştır.” diye konuştu.

“VİZONTELE’DE BİR SAHNE VAR YA…”

THK yönetimini eleştiren Bakan Pakdemirli “El atından 20 uçakları olduğunu söylüyorlar hani nerede? Apronda 6 uçak gözüküyor. 3’ünün motoru yok. Vizontele’de bir sahne var ya ‘baba motor yok’ diyor. Aynen öyle… THK siyasetin oyuncağı haline dönmüş durumdadır. Anamuhalefet partisi ile birlikte hareket ediyor.” yorumunda bulundu.

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