Bakanlık ağaca ‘çalı’ dedi, otoyolu ormandan geçirdi

Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 200 milyon yılda oluştuğu bilinen ve 1. Derece Sit Alanı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan geçecek. Çevre Mühendisleri Odası projeye 2018 yılı sonunda itiraz etmiş ve itiraz dilekçesinde proje kapsamında 17 bin ağacın kesileceğini, alternatif güzergahlara göre sürenin ise sadece 35 dakika kısalacağını belirtmişti.

CHP Kocaeli Milletvekili, TBMM Sanayi Komisyonu Parti Sözcüsü Tahsin Tarhan konuyu meclis gündemine taşıdı ve iddiaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu. Pakdemirli'nin cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Tahsin Tarhan önceki gün bakanlıktan cevap aldı.

“OSB'YE YAKIN DİYE”

Bakanlık cevabında Gebze OSB'nin söz konusu alana çok yakın olduğu için seçildiğini belirterek, kavşak alanının Ballıkayalar dışına neden alınmadığını ise şu ifadelerle açıkladı. “OSB bağlantı yoluna çok yakın olması, oluşturulacak bağlantı yolu üzerinde yer alan gişe alanı ve kavşak alanının çok kısıtlı bir alanda oluşturulması nedeniyle mümkün olmamıştır. Kavşak tasarımlarında minimum standartlar uygulanmış ve OSB bağlantı yolu trafik güvenliği bakımından en kısa mesafede tutulmuştur.”

“37 BİN METREKARE ORMANDA AĞAÇ YOK”

Proje bağlantı yolunun Ballıkayalar'da 37 bin 746 metrekare orman sayılan alan ile 26 bin 943 metrekare orman sayılmayan alandan geçeceğini açıklayan bakanlık bölgede tek bir ağaç kesilmeyeceğini iddia etti. Bakanlık cevabında, “Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamındaki otoyol Ballıkayalar Taibat Parkı'nın doğu sınırındaki (37 bin 746 metrekare ormanlık alanın) küçük bir kısmından geçecek olup, bu güzergah üzeri genelde çalı niteliğinde maki ile kaplı olduğundan Ballıkayalar Tabiat Parkı içerisinden geçecek otoyol güzergahında ağaç kesimi olmayacaktır. Ayrıca imzalanan protokol ve sözleşmeler gereğince yıllık ağaçlandırma programlarına ek olarak ağaçlandırma yapılacaktır” denildi.

“17 BİN AĞAÇ BAKANLIĞA GÖRE ÇALI ÇIRPI”

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklama yapan Tarhan, “Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın içinden de geçen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde bölgede bulunan 17 bin ağaç kesilecek. Ancak bu alan Bakanlığa göre küçük bir kısım. Bakanlık açıklamasında bu alanın 37 bin 746 metrekare olduğu söylemiş ve buradaki 17 bin ağacın aslında çalı, çırpı niteliğindeki maki bitki örtüsü olduğu iddiasında bulunuyor. Yazıktır, yazık. Bakanlık ‘Ballıkaya'da ağaç kesimi yok, kesilen çalı çırpı, maki diye cevap veriyor. El insaf demekten başka bir şey dilime gelmiyor. Sadece uydu fotoğraflarına bakarak Ballıkayalardaki orman ve ağaç tahribatını görürsünüz” dedi.

“TABİAT PARKI HAFRİYAT ALANINA DÖNDÜ”

Tarhan, “Yine yol ve köprü yapımı uğruna tabiatı yok eden anlayış ile karşı karşıyayız. Tabiat parkı hafriyat alanına dönmüş, yetkili Bakanlıklar hala olumlu ÇED raporu var açıklamasında bulunuyor. Ballıkayalar'da 200 milyon yılda oluştuğu bilinen kanyonun popülasyonunu bozduktan sonra olumlu ÇED raporunuz olsa ne olur? Nesli tükenme tehlikesi yaşayan binlerce canlı türüne ‘Ağaçları kesiyoruz ama olumlu ÇED raporumuz var' mı diyeceksiniz?” diye sordu.