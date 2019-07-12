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Bakanlık S-400’lerin teslimat görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı bugün Türkiye'ye getirilen S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının görüntülerini paylaştı.

16:04 -
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Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik Rus’yadan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemeleri Türkiye’ye getirildi. İlk parçalar İlyuşin ve Antonov-124 tipi üç uçakla Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na indirildi.
S-400’lere ait parçaların uçaktan indirilme görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi sitesinde yayınlandı. MSB’nin twitter hesabından da paylaşılan video ve fotoğraflarla birlikte bakanlığın sitesinde şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.”

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Son güncelleme: android-time 16:20 12.07.2019
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