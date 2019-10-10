Barış Pınarı Harekatı nereye yapılıyor, nereleri kapsıyor? Barış Pınarı nedir?

Fırat’ın doğusuna yönelik günlerdir beklenen operasyon Barış Pınarı Harekatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekatına başladı” ifadelerini kullandı. İşte Barış Pınarı Harekatı hakkında merak edilenler…

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından #BarısPınarıHarekatı etiketi Twitter gündeminde birinci sıraya çıkmıştı.

Erdoğan konuşmasında “Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

HAREKAT NERELERİ KAPSIYOR? FIRAT’IN DOĞUSU NERESİ?

Fırat Nehri’nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep’in Ayn El Arab, Rakka’nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke’nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor’un kuzey kesimlerinden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından duyurduğu, ‘Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk kısmını hava operasyonları oluşturdu. Saat 16.00'da başlayan hava operasyonunda Türk savaş uçaklarının, Talebyat ile Resulayn’da 30 kilometre kadar içeri girdiği ve terör örgütünün mühimmatının imha edildiği belirtildi.

KARA HAREKATI DA BAŞLADI

Suriye'nin kuzeyindeki PYD/YPG mevzilerine düzenlenen hava operasyonları sürerken saat 22.35 sularında kara harekâtının da başladığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı” ifadelerini kullandı. Askeri kaynaklar da Türk kara birliklerinin Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yaptığını bildirdi.

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son dakika açıklaması