Başıboş köpekler öğrenciyi hastanelik etti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde başıboş köpekler bir öğrenciyi yaraladı. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de de lise öğrencisi Mehmet Özer köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Gürsu Toki Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi’nden bir kız öğrenci başıboş köpeklerin saldırısı neticesinde yaralandı. Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırılan genç kız müşahede altına alındı.

Hem ilçe içinde hem de TOKİ'de başıboş köpeklerin tehlike saçtığını söyleyen vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.

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Geçtiğimiz hafta da Kayseri’nin Hacılar ilçesinde okul çıkışında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan liseli 2 öğrenciden Mehmet Özer (14) yaşamını yitirmiş, diğeri ise yaralanmıştı. İHA