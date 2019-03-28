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Basın Konseyi: Cindoruk’un arkasındayız

Basın Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ''Bu sözlerin bedelini ödeyecek'' diye konuştuğu Hüsamettin Cindoruk’a destek verdi.

20:38 -
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Basın Konseyi: Cindoruk’un arkasındayız

Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Hüsamettin Cindoruk'un, Halk TV'de yaptığı siyasi değerlendirmeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ”Bu sözlerin bedelini ödeyecek” denilerek hedef alındığı ifade edilen açıklamada;

“Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Sayın Hüsamettin CİNDORUK, Halk TV'de, devlet adamı ağırlığı içinde yaptığı siyasi değerlendirmeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından ”Bu sözlerin bedelini ödeyecek” denilerek  hedef alınmıştır.

Sayın Cindoruk, Türkiye'nin en kıdemli birkaç siyasetçisinden biridir. Parti başkanlığı, TBMM Başkanlığı, vekaleten Cumhurbaşkanlığı gibi en üst düzey görevleri yürütmüş bir duayen hukukçudur. Kendisi tarafından yapılan değerlendirmelerin Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yerleşik içtihatları uyarınca siyasi eleştiri hakkı kapsamında kaldığı, bu açıklamaların herhangi bir hakaret, tehdit ve hiçbir suç unsuru taşımadığı çok net ve apaçıktır.

Durum böyle iken, Cumhurbaşkanının yargıya talimat verir biçimde kendisini hedef göstermesi, demokratik gelenekler ve hukuk devleti ilkesi açısından kabul edilemez bir durumdur.

Cindoruk'un değerlendirmeleri  kişisel nitelikli görüş açıklamaları mahiyetinde olsa da; üyemizin ifade özgürlüğünü ve Halk Tv'nin basın özgürlüğünü korumak asli görevimiz ve en temel hakkımızdır.

Basın Konseyi olarak, Yüksek Kurulumuzda Okuyucu Temsilcisi  olan üyemiz Hüsamettin Cindoruk'un arkasında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz” diye ifadeler kullanıldı.

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Son güncelleme: android-time 20:39 28.03.2019
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