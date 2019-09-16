Başkan, belediyeyi Atatürk ile donattı

Bilecik Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Semih Şahin, son olarak belediye meclis salonunun tavanına Atatürk silüeti yerleştirtti.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Belediye Meclisi toplantı salonunun tavanına asılan Atatürk portresi, vatandaşların da beğenisini topladı.
Şahin'in göreve geldikten sonraki ilk icraatı belediye binasındaki ‘Saray' kelimesini kaldırıp T.C. ibaresini koymak olmuştu. Ardından da belediye binasındaki Osmanlı figürlerini sildirtmişti. Binaya dev Atatürk portresi astırmıştı.