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Başkan, belediyeyi Atatürk ile donattı

31 Mart yerel seçimlerinde Bilecik Belediyesi’ni CHP’li Semih Şahin kazandı. Belediye AKP’den CHP’ye geçti. Yeni başkan Semih Şahin, belediyeyi adeta ‘Atatürk’ ile donattı.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
Başkan, belediyeyi Atatürk ile donattı

Bilecik Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Semih Şahin, son olarak belediye meclis salonunun tavanına Atatürk silüeti yerleştirtti.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Belediye Meclisi toplantı salonunun tavanına asılan Atatürk portresi, vatandaşların da beğenisini topladı.

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Şahin'in göreve geldikten sonraki ilk icraatı belediye binasındaki ‘Saray' kelimesini kaldırıp T.C. ibaresini koymak olmuştu. Ardından da belediye binasındaki Osmanlı figürlerini sildirtmişti. Binaya dev Atatürk portresi astırmıştı.

Son güncelleme: 03:47 16.09.2019
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