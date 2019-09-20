Son dakika… AKP’de istifalar sürüyor… Bu kez görevdeki başkan istifa etti

AKP'deki eski milletvekili ve teşkilat mensupları istifalarına, aktif görevde olanlar da katılmaya başladı.

İstanbul Sultanbeyli AKP Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik istifasını “Gördüğüm lüzum üzerine aktif görevde bulunduğum AK Parti Sultanbeyli gençlik kolları teşkilat başkanlığı görevimden ve AK Parti üyeliğimizden gençlik kolları yönetim kurulu üyesi ve gençlik kolları mahalle başkanlarımızla ile birlikte istifa etmiş bulunmaktayız” diye duyurdu.

ARTIK DAVUTOĞLU HOCA

Çelik, istifa gerekçesini açıklarken ‘'Artık Davutoğlu hocamız ile birlikte yürüyeceğiz'' dedi ve şu mesajları verdi:

“Bizler ismi bilinmeyenleriz. Bizler sayısal istatistiklerde sadece bir rakam olarak görünenleriz. Bizler her seçimde uyku yüzü bilmeyen yine de her seçimden sonra çalışmadı denilen metal yorgunu denilenleriz. Bizler Pendikli Yusuf kardeşimiz gibi nice kapılardan kovulan yine de aynı kapıya ilk günkü aşkla gidenleriz. Bugün de bize düşen hasbiliktir, bugün de bize düşen kapalı kapılar ardında konuşulanları meydanda haykırmaktır. Şimdi bize düşen yeniden yollara düşme vakti. Yeni bir heyecanla, hiç eskimeyen ideallerle yeni bir hal ile yeniden var olma vakti. Bugünden itibaren Ahmet Davutoğlu hocamız ile birlikte yürüyeceğimizi de herkese ilan ediyoruz”