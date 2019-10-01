Belediye başkanı ‘tasarruf böyle olur’ dedirtti

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından 2 Haziran'da yenilenen seçimlerde koltuğu AKP’li Turgut Devecioğlu’ndan devralan CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçenin çöp kamyonu ihtiyacını gidermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Belediyeye ait olan fakat atıl durumdaki iki aracın tamir ve bakımlarını yaptıran Başkan Yüksel, araçları çöp taksi ve çöp kamyonuna dönüştürdü.

“İKİ ARAÇTAN 430 BİN LİRA TASARRUF ELDE EDİLDİ”

Tamir ve bakımları tamamlanan araçları inceleyen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 2 araçtan 430 bin lira tasaaruf elde ettiklerini söyledi. Araçların tamir ve bakımlarını kısa sürede halletiklerini söyleyen Başkan Yüksel, “Önem verdiğimiz konuların başında tasarruf geliyor. Belediyemizin bünyesindeki 2 aracımızın gerekli tamir ve onarım işlerini kısa sürede hallettik. Yeni araç alınsaydı 530 bin TL ödeyecektik, ama biz 100 bin TL'ye 2 aracı da kullanılabilir hale getirdik. Çöp taksi uygulamasını da hayata sokarak ilçemizin temizliğiyle ilgili güzel bir adım atmış olduk. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.