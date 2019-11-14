Belediyeden ‘kadın şoför’ ilanı

Belediye tarafından yapılan paylaşımda “Kadınların hayatın her alanında yer alması gerektiğini savunan bir yerel yönetim olarak ulaşım filomuzda daha fazla kadın gücünün olması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘KADINLARA GÜVENİYORUZ’

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, SRC2 belgesi, psikoteknik belgesi ve eski tip ehliyetlerde E sınıfı, yeni tip ehliyetlerde ise D sınıfı araç kullanabilen kadınların Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na başvurmasını istedi. ‘Kadınlarımıza güveniyoruz’ sloganı ile yapılan paylaşımlar yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken, birçok olumlu yorum aldı.