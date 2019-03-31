Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı

“SEÇİME OLDUKÇA YOĞUN BİR İLGİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Bugün İstanbul’da ve Türkiye’nin 80 vilayetinde ilçelerde, beldelerde, köylerde, mahallelerde, yerel seçimlerin yapıldığını söyleyen Yıldırım, “Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Biz de oyumuzu Aydınlı’da kullandık. Hem Tuzla belediye başkanı, meclis üyeleri, mahallemizin muhtarı hem de büyükşehir belediye başkanı adayı için oy kullandık. İstanbulumuz için 39 ilçemiz için Tuzla için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin, kardeşliğimizin birliğimizin beraberliğimizin ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

2 TORUNU LE BİRLİKTE GELDİ

Torunlarının bu güzel günde, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirten Yıldırım, “Bizimle geldiler. Hepsi bu kadar değil. 6’dan 2 tanesi kura ile belirlendi” diye konuştu.

“GAYET KEYİFLİ BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜK”

Seçim kampanyası ile ilgili de Binali Yıldırım, “Gayet keyifli bir kampanya yürüttük. İstanbul’u bir baştan bir başa en az 2 kez turladık. Bütün İstanbullularla bir araya geldik. Çok güzel anılarımız oldu. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. İstanbul’u dinledik. İstanbulluları dinledik. Şimdi artık çalışma zamanı, İstanbul hizmet, öğretme proje gerçekleştirme zamanı diyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)