Bismilli kadın, Esenyurt’taki futbolcu oğlu için İmamoğlu’ndan yardım istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır programının ardından, Batman'daki düğüne gitmek üzere, akşam saatlerinde yola çıktı. İmamoğlu, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde kendisini bekleyen vatandaşların isteğini kırmadı.

İlçede kısa bir mola veren İmamoğlu, vatandaşlar tarafından davul-zurna ile karşılandı. Bir kahvenin bahçesinde oturan İmamoğlu, Bismilliler tarafından adeta kuşatıldı.

Vatandaşlar, sevgi gösterilerinde bulundukları İmamoğlu ile fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. İmamoğlu'nun ilçelerine geldiğini öğrenen Bismilli kadınlar da kahveye akın etti. Kadınları yanına davet eden İmamoğlu, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.

“BAŞKANIM TV'DEKİNDEN DAHA YAKIŞIKLIYMIŞSIN!”

Bu sırada bir kadın vatandaş, oğlunun İstanbul Esenyurt'ta futbol oynadığının belirterek, İBB Başkanı'ndan destek talebinde bulundu. İmamoğlu, “Vekilimiz, Esenyurt'un da içinde bulunduğu bölgeden sorumlu” diyerek, anneyi, heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a yönlendirdi. Kalabalıktan bir gencin İmamoğlu'na, “Başkanım, televizyonda göründüğünüzden daha yakışıklıymışsınız” demesi, gülüşmelere neden oldu. Gence teşekkür eden İmamoğlu, ilçeden, geldiği gibi davul-zurna eşliğinde uğurlandı.