Çeşme Alaçatı’da yapılan taş ocağına tepki büyüyor!

KAPATILMASI BEKLENİRKEN BÜYÜTÜLÜYOR

AKP Çeşme Belediye Meclisi Üyesi Namık Kemal Aydoğdu'ya ait taş ocağı yıllardır Alaçatı Mahallesi Akçatepe mevkiinde faaliyet gösteriyor. Maden faaliyeti Alaçatı Surf Merkezi'ne 1 kilometre mesafede yapılıyor. Çeşmeliler ise kalker taşı ocağının halk sağlığına, doğaya ve turizme verdiği zararlar nedeni ile kapatılmasını istiyor. Çeşmeliler taş ocağının kapatılmasını beklerken, şirketin rehabilitasyon talebi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edildi. Karar karşısında şoke olduklarını belirten çevreciler, taş ocağının bu izinle beraber faaliyetlerini devam ettireceğini ve dinamit kullanarak tepeyi yok edeceğini öne sürdü.

ALAÇATI HAVAALANI AÇILAMAZ

Bu arada, taş ocağının, 2020'de tamamlanarak hizmete açılması beklenen havaalanının işlerliğine mani olacağı öne sürüldü. Turizm sezonu yaz mevsiminin üç ayı ile sınırlı olan, sezonun 12 aya yayılması ve Çeşme destinasyonuna yabancı turist çekebilmek için turizmcilerin yapımını olumlu karşıladığı havaalanı, bu koşullar altında uçuşlara açılamayacak. Çünkü uluslar arası havacılık kurallarına göre, havalimanlarının 15 kilometre yakınında maden ocaklarının bulunması yasak. Bu kurallar Türkiye yasalarında da yer alıyor. O nedenle taş ocağının faaliyeti sürdürmesi halinde Alaçatı Havaalanı atıl yatırım olarak kalacak.

ÇEŞMELİLER TEPKİLİ

TAVAK Sözcüsü ve çevreci Dr. Ahmet Güler, “Sürdürülebilir turizm ancak çevreyi, doğayı, mevcut yaşamı korumakla olur” diyerek, taş ocağının varlığını ve büyütülmesi için izin verilmesini eleştirdi. Güler, “Bu küçük havaalanının inşası zaten 20 yıl önce başlamıştı. Yarım bıraktılar. Daha sonradan hazine ve şahıs arazileri istimlâk edilerek, havaalanı bölgesinin 15 kilometre etrafına yüzlerce rüzgâr enerji tribünleri (RES), enerji hatları, 2 kilometre yakınında maden ocağı kurulmasına izin verildi. Dünya ve Türkiye sivil havacılık kuralları (CNS-MANİA-14/3. Maddesi) genelgesinde ‘havaalanlarının 15 kilometre civarında rüzgar enerji santrali (RES) ve maden ocakları olamaz' kuralı var. Bu havaalanı yapılırsa zaten kanunsuz olarak Çeşme'ye inşa edilmiş RES'ler kaldırılmalı ve maden ocaklarını kapatılmalı. Bırakın kapatılmayı, iki kilometre ötedeki mevcut maden ocağı genişleme projesine ÇED gereksizdir izni verildi” dedi.

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, “Balık çiftlikleri denizi, taş ocakları karayı ve atmosferi kirletiyor. Yılın on ayı lodos esen bölgede, taş ocağındaki toz ve partiküller Alaçatı'ya yayılacak, halk sağlığını tehdit edecektir. Turizm merkezinde taş ocağı işletilmesi her bakımdan vahimdir. Turizmi zedelemektedir” diye konuştu.

DÖRT BAKANLIK TERS DÜŞTÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı maden işletme ruhsatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ÇED Olumlu raporu verince, Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile ters düşmüş oldu. Çünkü, söz konusu maden tesisi, bu iki bakanlığın projelerine engel teşkil ediyor. Bu olguyu dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “O bölgeye yakın havalimanı yapılıyor ve Mersin Körfezi'nde de Turizm Bakanlığı'nın büyük projeleri var. Ayrıca iki kilometre mesafede havalimanı yapılıyor. Taş ocağı bu projeleri de baltalar” dedi. Oran, “Turizm merkezlerinde artık taş ocağının yeri olmamalıdır” ifadelerini kullandı.